Messer-Drohungen in Klagenfurter Innenstadt: 41-Jähriger festgenommen

In der Nacht auf Samstag kam es in der Klagenfurter Innenstadt zu zwei aufeinanderfolgenden Vorfällen, bei denen Passanten mit einem Messer bedroht wurden.

Der erste Vorfall ereignete sich kurz nach 1 Uhr morgens vor einem Lokal. Nach einer verbalen Auseinandersetzung bedrohte ein zunächst unbekannter Täter einen 18-jährigen Lokalgast aus Klagenfurt mit einem Messer und flüchtete anschließend zu Fuß. Eine unmittelbar eingeleitete Sofortfahndung der Polizei blieb vorerst ohne Erfolg.

Täterbeschreibung stimmte überein

Rund eineinhalb Stunden später, gegen 2:30 Uhr, ging ein weiterer Notruf bei der Polizei ein. Vor einem anderen Lokal in der Innenstadt war es erneut zu einem Streit gekommen, in dessen Verlauf ein 35-jähriger Mann ebenfalls mit einem Messer bedroht wurde. Die von ihm abgegebene Täterbeschreibung stimmte mit den Details des vorangegangenen Einsatzes überein. Im Zuge einer erneuten Fahndung konnten die Einsatzkräfte schließlich einen Tatverdächtigen in der Innenstadt anhalten. Es handelt sich um einen 41-jährigen kosovarischen Staatsbürger mit Wohnsitz in Klagenfurt. Bei der anschließenden Personendurchsuchung entdeckten die Beamten ein Klappmesser mit einer Klingenlänge von zehn Zentimetern und stellten es als mutmaßliche Tatwaffe sicher.

Weitere Einvernahmen folgen

Der Mann wurde daraufhin eindeutig als der Täter beider gefährlicher Drohungen identifiziert, wie die Beamten berichten. Nach seiner vorläufigen Festnahme wurde er in das Polizeianhaltezentrum (PAZ) Klagenfurt gebracht. Die Polizei führt in den kommenden Tagen weitere Ermittlungen sowie Einvernahmen der Opfer, Zeugen und des Beschuldigten durch.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.07.2026 um 13:35 Uhr aktualisiert