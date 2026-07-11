Neuer Platz wird vier Tage lang zur italienischen Genussmeile

Pizza, Pasta und Folklore warten von 30. Juli bis 2. August 2026 am Neuen Platz in Klagenfurt. Ein italienischer Streetfood-Market lädt zum Genießen ein.

Vier Tage lang verwandelt sich der Neue Platz in eine italienische Genussmeile. Vom 30. Juli bis zum 2. August werden dort im Rahmen einer Veranstaltung landestypische Spezialitäten sowie herzhafte Streetfood-Kreationen zum Kauf angeboten. Abgerundet wird das Event durch Live-Demonstrationen und traditionelle Folklore-Musik. Das Fest startet am Donnerstag um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.