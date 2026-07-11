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Neuer Platz wird vier Tage lang zur italienischen Genussmeile
Pizza, Pasta und Folklore warten von 30. Juli bis 2. August 2026 am Neuen Platz in Klagenfurt. Ein italienischer Streetfood-Market lädt zum Genießen ein.
Vier Tage lang verwandelt sich der Neue Platz in eine italienische Genussmeile. Vom 30. Juli bis zum 2. August werden dort im Rahmen einer Veranstaltung landestypische Spezialitäten sowie herzhafte Streetfood-Kreationen zum Kauf angeboten. Abgerundet wird das Event durch Live-Demonstrationen und traditionelle Folklore-Musik. Das Fest startet am Donnerstag um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.
Öffnungszeiten
Das italienische Fest am Neuen Platz findet zwischen dem 30. Juli un dem 2. August 2026 statt:
- Donnerstag: 18 bis 24 Uhr
- Freitag, Samstag und Sonntag: 10 bis 24 Uhr
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