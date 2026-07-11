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Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Daniel Fellner mit ehrenamtlichen Einsatzkräften.
Ehre, wem Ehre gebührt.
Klagenfurt
11/07/2026
Besondere Gäste
#goodnews

Ein Abend als Dankeschön: Das waren die heimlichen Stars der Starnacht

Als Zeichen für Dank und Wertschätzung hat das Land Kärnten auch in diesem Jahr wieder 1.000 ehrenamtliche Einsatzkräfte zur Starnacht am Wörthersee eingeladen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(136 Wörter)
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„Unsere freiwilligen Einsatzkräfte sind die stillen Stars unseres Landes. Sie sind 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, bereit, um zu helfen, wenn Hilfe gebraucht wird. Heute ist es an der Zeit, ihnen etwas zurückzugeben und ihnen einen unbeschwerten Abend zu ermöglichen“, erklärte Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ) am Freitag auf der Starnacht-Bühne. Die Aktion war auch in diesem Jahr extrem gefragt: Innerhalb von nicht einmal zehn Stunden waren alle Tickets vergriffen.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Landeshauptmann Daniel Fellner und Bürgermeister Christian Scheider auf der Starnacht-Bühne.
©LPD Kärnten / Wolfgang Handler
Am Foto: Landeshauptmann Daniel Fellner und Bürgermeister Christian Scheider auf der Starnacht-Bühne am Wörthersee (v.l.)

Zeichen der Wertschätzung

Rund 1.000 geladene Ehrenamtliche verschiedener Kärntner Einsatzorganisationen feierten einen stimmungsvollen Abend in der Klagenfurter Ostbucht, darunter Feuerwehrleute, Höhlen-, Wasser- und Bergretter sowie Rettungskräfte. Die Aktion soll freiwilliges Engagement sichtbar würdigen und sei Gelegenheit öffentlich Danke zu sagen, so Fellner abschließend.

Ein Bild auf 5min.at zeigt ehrenamtliche Einsatzkräfte im Publikum.
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Als Dank für ihren unermüdlichen Einsatz …
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