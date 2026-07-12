37 Zertifikate an Elementarpädagoginnen in Kärnten verliehen
Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden am Mittwoch 37 Zertifikate an Elementarpädagoginnen verliehen. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) gratulierte.
Ausgezeichnet wurden sowohl die Absolventinnen des Leitungslehrgangs für Elementarpädagoginnen in Horten als auch jene der Ausbildung zur Kleinkinderzieherin am Institut für Bildung und Beratung (IBB). „Ihr heutiger Erfolg zeigt: Qualität entsteht durch Menschen, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Dafür danke ich Ihnen herzlich“, betonte Landesrat Peter Reichmann (SPÖ). In seiner Rede unterstrich er die Bedeutung der Elementarpädagogik und jener Menschen die sich in diesem Bereich engagieren.
Leitungslehrgang
Der Leitungslehrgang umfasst entsprechend dem Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 160 Unterrichtseinheiten, wobei Module in den Bereichen Führungskompetenz, Leitungsfunktion und Qualitätsmanagement, Pädagogische Orientierung, Teamentwicklung etc. angeboten werden.
Ausbildungslehrgang
Der Ausbildungslehrgang zur Kleinkinderzieherin dauert 430 Unterrichtseinheiten (einschließlich eines Praktikums im Ausmaß von 160 Stunden). Die Module reichen von Entwicklungspsychologie, Pädagogische Ansätze, über Wertebildung, Kommunikation und Konfliktmanagement bis hin zu MINT und Transitionen.