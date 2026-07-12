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Ein Bild auf 5min.at zeigt die ausgezeichneten Elementarpädagoginnen.
37 Kärntner Elementarpädagoginnen wurden ausgezeichnet.
Klagenfurt
12/07/2026
Ausgezeichnet
#goodnews

37 Zertifikate an Elementarpädagoginnen in Kärnten verliehen

Im Spiegelsaal der Kärntner Landesregierung wurden am Mittwoch 37 Zertifikate an Elementarpädagoginnen verliehen. Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ) gratulierte.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(84 Wörter)
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Ausgezeichnet wurden sowohl die Absolventinnen des Leitungslehrgangs für Elementarpädagoginnen in Horten als auch jene der Ausbildung zur Kleinkinderzieherin am Institut für Bildung und Beratung (IBB). „Ihr heutiger Erfolg zeigt: Qualität entsteht durch Menschen, die bereit sind, sich weiterzuentwickeln und Verantwortung zu übernehmen. Dafür danke ich Ihnen herzlich“, betonte Landesrat Peter Reichmann (SPÖ). In seiner Rede unterstrich er die Bedeutung der Elementarpädagogik und jener Menschen die sich in diesem Bereich engagieren.

Ein Bild auf 5min.at zeigt die ausgezeichneten Elementarpädagoginnen.
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Bildungslandesrat Peter Reichmann gratulierte 37 Absolventinnen.

Leitungslehrgang

Der Leitungslehrgang umfasst entsprechend dem Kärntner Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 160 Unterrichtseinheiten, wobei Module in den Bereichen Führungskompetenz, Leitungsfunktion und Qualitätsmanagement, Pädagogische Orientierung, Teamentwicklung etc. angeboten werden.

Ausbildungslehrgang

Der Ausbildungslehrgang zur Kleinkinderzieherin dauert 430 Unterrichtseinheiten (einschließlich eines Praktikums im Ausmaß von 160 Stunden). Die Module reichen von Entwicklungspsychologie, Pädagogische Ansätze, über Wertebildung, Kommunikation und Konfliktmanagement bis hin zu MINT und Transitionen.

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