Sport-Event in Klagenfurt: Über 600 Nachwuchs-Talente stürmen Platz

Drei Tage lang stand der Sportpark Klagenfurt ganz im Zeichen des Fußballs. Es entstanden auch tolle Bilder der fußballbegesiterten Kids.

Zahlreiche Nachwuchskicker nutzten die Möglichkeit, sich den Trainern des SK Austria Klagenfurt zu präsentieren und ihr Können unter Beweis zu stellen.

Zahlreiche Nachwuchskicker nutzten die Möglichkeit, sich den Trainern des SK Austria Klagenfurt zu präsentieren und ihr Können unter Beweis zu stellen.

Mit dem großen Austria Sommerwochenende bot der SK Austria Klagenfurt ein abwechslungsreiches Programm für Groß und Klein und durfte an den drei Veranstaltungstagen mehr als 3.000 Besucher begrüßen.

Zahlreiche Nachwuchskicker

Den Auftakt machte am Freitag der Talentetag. Zahlreiche Nachwuchskicker nutzten die Möglichkeit, sich den Trainern des SK Austria Klagenfurt zu präsentieren und ihr Können unter Beweis zu stellen. Mehrere Talente konnten dabei auf sich aufmerksam machen und hinterließen einen positiven Eindruck bei den Verantwortlichen.

©Michael Kristan | Am Wochenende…

Altersklassen U8 bis U12

Am Samstag und Sonntag gehörte die Bühne dem Next Generation Cup. Mehr als 600 Nachwuchstalente aus dem In- und Ausland kämpften in den Altersklassen U8 bis U12 um Tore, Siege und Pokale. Über beide Turniertage hinweg bekamen die Zuschauer Nachwuchsfußball auf einem sehr hohen Niveau geboten. Zahlreiche spannende und enge Begegnungen sorgten für beste Stimmung auf und neben den Plätzen. Nach den Vorrundenspielen am Samstag wurden am Sonntag die Finalspiele ausgetragen. In packenden Duellen setzten sich schließlich die besten Teams ihrer Altersklassen durch und durften am Ende verdient über den Turniersieg jubeln.

Die Sieger der einzelnen Altersklassen: U8: VST Völkermarkt U9: SK Austria Klagenfurt Violett U10: JAZ GU Süd U11: SK Austria Klagenfurt Violett U12: SK Austria Klagenfurt Violett

Prominentenspiel

Ein weiteres Highlight folgte am Samstagnachmittag mit dem Prominentenspiel zwischen Dollinger & Friends und der Frauenmannschaft des SK Austria Klagenfurt. Die von TV-Legende Otto Retzer betreute Prominentenauswahl lieferte sich mit den Austria Frauen ein unterhaltsames Duell, das nach der regulären Spielzeit 3:3 endete. Im anschließenden Elfmeterschießen setzten sich die Austria Frauen schließlich durch und entschieden das Duell für sich.

Open Air

Neben dem Sport sorgten das Open Air Public Viewing, DJ Fernando, die Feuerwehr und Polizei mit ihren Fahrzeugen und Mitmachstationen, kulinarische Angebote, zahlreiche Attraktionen sowie das Meet and Greet mit der Kampfmannschaft für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und machten das Austria Sommerwochenende zu einem Treffpunkt für die gesamte violette Familie.