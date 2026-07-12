14.000 Fans in Klagenfurt: Das war die Starnacht am Wörthersee

Schlager, Pop und große Emotionen vor der Traumkulisse des Wörthersees: Mit einem hochkarätigen Staraufgebot von Ray Dalton, Al Bano, Andreas Gabalier über Beatrice Egli, Christina Stürmer, Maite & Angelo Kelly, Pizzera & Jaus bis Melissa Naschenweng – begeisterte die „STARnacht am Wörthersee“ am Wochenende mehr als 14.000 Besucherinnen und Besucher in der Klagenfurter Ostbucht. Auch rund um das Areal herrschte Hochbetrieb: Zahlreiche Zaungäste genossen die musikalische Atmosphäre auf der Uferpromenade und an den Gastroständen entlang des Sees. Weiters performten Live on Stage: Vanessa Mai, Ina Regen, Semino Rossi, Pietro Basile, Natalie Holzner, Ela. und Kamrad.

Österreichs größte Musik-Liveshow

Charmant, humorvoll und mit perfektem Timing führte das Moderations-Dreamteam Barbara Schöneberger und Hans Sigl durch den Abend und das auf einer neu gestalteten Bühnenlandschaft: Marvin Dietmann, Creative Director des ORF, und Star-Stagedesigner Matthias Kublik haben der STARnacht-Stage einen spektakulären neuen Look verpasst. Vor Showbeginn gab´s noch eine Überraschung für ORF-Unterhaltungschef Martin Gastinger und MDR-Programmchef Peter Dreckmann. Die beiden TV-Profis bekamen von ipImedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig für ihr Engagement für Österreichs größte Musik-Liveshow je einen der erlesenen Starnacht-Sterne verliehen. Nach der Show ist vor der Show: Ab heute laufen die Vorbereitungen für die „STARnacht aus der Wachau“ 2026, die am 18. und 19. September in Rossatzbach stattfinden wird.

Geschichten rund um die „STARnacht am Wörthersee“ 2026…

Nach seinem fulminanten Open Air Konzert in der Klagenfurter Ostbucht legte Andreas Gabalier zur großen Freude seiner Fans gestern bei der „STARnacht am Wörthersee“ noch einmal kräftig nach. Damit sind die Kärnten-Gastspiele des Volks-Rock‘n’Rollers vorerst einmal beendet. Zeit zum Ausruhen hat der Superstar keine, denn er arbeitet fleißig an seinem neuen Album, hat Ende August das große Kitzbühel-Konzert und startet im Herbst die „10 Jahre Volks-Rock‘n’Rollers unplugged“-Tour. Diese führt den gebürtigen Steirer in die schönsten Konzertsäle Deutschlands, Österreichs und der Schweiz.

Semino Rossi

Der Sympathie-Award 2026 der STARnacht geht einmal mehr an Semino Rossi. Der Gentleman unter den Sängern absolvierte geduldig unzählige Selfie-Sessions mit Fans, die ihm am Gelände und rund um die Arena über den Weg liefen. Nach der STARnacht gönnt sich der Sänger eine dreiwöchige Urlaubsauszeit, „…wahrscheinlich fahre ich nach Kroatien ….“, dann startet seine große Tour 2026 mit 17 Konzerten bis Weihnachten. Nebenbei arbeitet der gebürtige Argentinier gerade an einer neuen Produktion, die Anfang nächsten Jahres erscheinen soll. „Für mich ist die Starnacht ein Heimspiel, auf das ich mich immer sehr freue“, sagt Al Bano, der mit seinen 83 Jahren fitter denn je ist. Sein Wohlfühlrezept ist einfach und wirkungsvoll: auf dem eigenen Gut in Apulien wunderbare Weine genießen, das beste Olivenöl produzieren, dazu Gemüse von den eigenen Feldern – das hält den italienischen Superstar fit. Gleich nach der STARnacht fliegt er von Triest nach Brindisi, um über eine spanische Konzert-Tournee und TV-Shows zu verhandeln. Mitte August spielt er in Mörbisch, danach stehen Auftritte in Bulgarien und Polen im Kalender.

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Emotionale Begegnung

Eine emotionale Begegnung erlebte Maite Kelly. Sie traf Gabi Ranegger, die sie vor 25 Jahren in Graz kennengelernt hat. Ranegger samt Familie – Albin, Matteo und Leandro – zählen zu den größten „STARnacht am Wörthersee“-Fans. Seit 2015 haben die keine einzige Produktion ausgelassen. Zur Belohnung gabs ein Selfie mit ihrem Lieblings-Star. Überraschungsgast: Nik P. und seine Ehefrau Karin verfolgten die „STARnacht am Wörthersee“ vom VIP-Bereich aus. Vermutlich wollte er sich die Arena einmal von der Fanperspektive anschauen. In dieser wird der gebürtige Kärntner am 11. Juli 2027 sein 30-Jahre Jubiläumskonzert geben.

Aftershow

Nach der Show wechselten die VIP-Gäste zur Aftershow-Location, wo neben feinen Schmankerln und coolen Drinks noch ein Live-Gig von „The Solomons“ auf die Gäste wartete. Gefeiert wurde auf Schiffen der Wörtherseeschifffahrt, die bei der Schiffsanlegestelle Klagenfurt vor Anker gingen. Die Stars der STARnacht bei der Aftershow-Party: Ray Dalton, Melissa Naschenweng, Kamrad und Andreas Gabalier.