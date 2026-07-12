Neues Angebot für Männer startet in Klagenfurt

Viele Männer sprechen nur selten über das, was sie beschäftigt. Genau hier setzt ein neues Angebot in Kärnten an: Ab September soll in Klagenfurt regelmäßig ein kostenloser Männerkreis stattfinden.

Viele Männer sprechen nur selten über das, was sie beschäftigt. Genau hier setzt ein neues Angebot in Kärnten an: Ab September soll in Klagenfurt regelmäßig ein kostenloser Männerkreis stattfinden. Dahinter stehen mit Martin Haderer, Martin Sicken, Franz Bergmann und Tom Arnold vier Kärntner aus den Bereichen Psychotherapie, Coaching, Lebensberatung und Persönlichkeitsentwicklung.

Austausch statt Leistungsdruck

Die Initiatoren wollen Männern einen Ort bieten, an dem sie offen über Herausforderungen im Alltag sprechen können. „Viele Männer funktionieren im Alltag unbewusst und erfüllen ihre Aufgaben – oft ohne sich selbst ausreichend Raum zu geben oder sich mit den eigenen Gefühlen zu beschäftigen“, erklärt Initiator Martin Haderer. Der Männerkreis soll ein geschützter Rahmen für Gespräche, gegenseitigen Austausch und persönliche Entwicklung sein. Die Teilnahme ist kostenlos und offen für alle interessierten Männer. „Wir möchten Möglichkeiten schaffen, innezuhalten, sich auszutauschen und neue Perspektiven für das eigene Leben zu entwickeln“, so Haderer.

©privat Initiator Martin Haderer hat so einiges vor.

Workshop am Faaker See geplant

Neben dem regelmäßigen Treffen in Klagenfurt ist für November außerdem ein mehrtägiger Workshop am Faaker See geplant. Unter dem Titel „Magie des Mann Seins“ sollen Teilnehmer laut Veranstaltern die Möglichkeit erhalten, sich intensiver mit persönlichen Lebensfragen auseinanderzusetzen. Und auch ein Onlineangebot gibt es mit der neuen Plattform bewusstmannsein. Hier finden sich auch die einzelnen Termine für Workshops und Co. Mit einem Augenzwinkern verrät Martin Haderer außerdem, dass die neue Website bewusst auch Frauen ansprechen soll:

Unsere Erfahrung zeigt, dass es nicht selten Frauen sind, die ihre Männer oder Partner ermutigen, sich mit persönlicher Entwicklung, Männerarbeit oder einem Workshop auseinanderzusetzen. Wenn unsere Website also auch Frauen gefällt, ist das durchaus beabsichtigt. Und es gibt auch ausgewählte Angebote für Männer und Frauen, wie Trommelkreise und Aufstellungsarbeit.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.07.2026 um 14:55 Uhr aktualisiert