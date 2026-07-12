Tierheim am Limit: Notfellchen suchen ein neues Zuhause

Das TiKo Klagenfurt platzt aus allen Nähten. Umso dringender werden neue Besitzer für die Schützlinge gesucht, die dort betreut werden. Heute stellen wir euch zwei ganz besondere Fellnasen vor, die auf ihre zweite Chance hoffen.

Im Sommer stehen Tierheime generell stärker unter Druck. Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) Klagenfurt ist die Situation heuer besonders angespannt: Derzeit betreuen die Mitarbeiter so viele Schützlinge, dass am 8. Juli ein Aufnahmestopp verhängt werden musste. Umso wichtiger ist es aktuell, dass die Tiere weitervermittelt werden. Wir stellen euch heute zwei flauschige Freunde vor, die sehnsüchtig auf eine zweite Chance warten.

Notfellchen Diana wäre gern die Nummer 1

Notfellchen Diana hat in ihrem Leben schon einiges mitgemacht. Die Katzendame leidet an einer neurologischen Besonderheit: Sie hat einen Kopftremor und geht deswegen ein wenig unsicher. Wie es seitens des TiKo Klagenfurt heißt, meistert sie ihren Alltag aber dennoch sehr gut. Sie braucht ein Zuhause bei einfühlsamen Menschen, am besten wäre eine Haltung als einzelne Wohnungskatze. Über einen gesicherten Balkon oder eine geschützte Terrasse würde sich Diana aber sehr freuen.

©TiKo Klagenfurt Diana fühlt sich als Einzelkatze am wohlsten.

Steckbrief Diana: weiblich

kastriert

Europäisch-Langhaar-Mischling

ca. sechs Jahre alt

Senior Rocky sucht ein ruhiges Plätzchen

Der Pekinesen-Mischling Rocky ist schon etwas älter und sucht ein ruhiges Zuhause ohne kleine Kinder bei hundeerfahrenen Menschen, die seine Körpersprache respektieren und ihm „Zeit, Freiraum und einen gemütlichen Lebensabend schenken“, so das TiKo Klagenfurt. Rocky liebt gemütliche Spaziergänge und freut sich über kleine Denk- und Suchaufgaben. Der Hundesenior leidet an einem Herzproblem, weswegen er zweimal täglich Medikamente bekommen muss.

©TiKo Klagenfurt Rocky liebt Schnüffelrunden und Suchaufgaben.

Steckbrief Rocky: männlich

kastriert

Pekinesen-Mischling

ca. zehn Jahre alt