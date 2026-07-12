Neueröffnung in Klagenfurt: Ein Lokal wie „dahoam“

Neues Kapitel für das Castellino: Nach dem Aus Ende Juni übernimmt ein junges Wirtepaar das Lokal in Hörtendorf. Und die beiden haben so einiges vor.

Nach der Schließung Ende Juni soll im Castellino in Klagenfurt schon bald wieder gemeinsam gelacht und gefeiert werden. Derzeit laufen die letzten Vorbereitungen auf Hochtouren. Thomas Schneider und Julia Jesenko erfüllen sich in Hörtendorf nämlich einen großen Traum: Sie übernehmen das Castellino im Schülerweg 90 und laden am 18. Juli zur Neueröffnung.

„Mit viel Herzblut“ zum eigenen Lokal

Hinter den Kulissen wurde in den vergangenen Wochen kräftig gearbeitet. Jetzt ist es endlich so weit. In den sozialen Medien schreiben die neuen Betreiber:

Mit viel Herzblut, unzähligen Arbeitsstunden und der Unterstützung vieler lieber Menschen dürfen wir einen großen Traum verwirklichen.“

Unter dem neuen Namen „Castellino – Dahoam bei Julia & Thomas“ möchten die beiden einen Ort schaffen, an dem sich jeder wohlfühlt – einen Treffpunkt „zum Lachen, Reden, Genießen und Zusammensitzen“, wie das junge Wirtepaar schildert. „Einen Platz, an dem aus Gästen Freunde werden und jeder das Gefühl hat, dahoam zu sein.“

Livemusik zur Eröffnung

Die Eröffnungsfeier steigt am Freitag, 18. Juli, ab 17 Uhr. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Kärntner Band KärnZeit. Auch danach soll im Castellino einiges geboten werden. Neben Speisen und Getränken stehen regelmäßig Livemusik und Veranstaltungen auf dem Programm. Bereits ab 19. Juli soll außerdem alle zwei Wochen der „Neue 5 Uhr Tee“ stattfinden.

Von Geburtstagsfeiern bis Karaoke-Wettbewerb

Das Lokal möchte sich auch als Veranstaltungsort etablieren. Ob Geburtstagsfeier, Taufe, Firmenfest oder Weihnachtsfeier – der Saal kann künftig für verschiedenste Anlässe gemietet werden. Für besondere Unterhaltung soll außerdem die „Castellino Karaoke Trophy 2026“ sorgen. In vier Vorrunden treten Sängerinnen und Sänger gegeneinander an, bevor am 5. Dezember das große Finale mit Geld- und Sachpreisen über die Bühne geht.

„Ohne euch wäre dieser Traum nicht möglich gewesen“

Jetzt freuen sich Julia und Thomas aber erst einmal auf die große Eröffnung. In den sozialen Medien bedanken sie sich bei allen, die sie auf dem Weg unterstützt haben: