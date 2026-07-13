Voranschlag steht: Klagenfurter Budget-Marathon vor dem Ende

Der Budget-Marathon könnte bald ein Ende haben: Nach zähen Verhandlungen haben sich SPÖ und FSP auf einen Voranschlag geeinigt. Ob dieser im Gemeinderat hält, ist aber noch offen.

Der Budget-Krimi in Klagenfurt geht in die entscheidende Runde: Nach monatelangem Ringen liegt nun ein Entwurf für 2026 vor.

Der Budget-Krimi in Klagenfurt geht in die entscheidende Runde: Nach monatelangem Ringen liegt nun ein Entwurf für 2026 vor.

Nach monatelangem Ringen liegt in Klagenfurt nun erstmals ein Budgetentwurf für das Jahr 2026 auf dem Tisch – am 13. Juli 2026. Mit rund einem halben Jahr Verzögerung haben sich die SPÖ und die Bürgermeisterpartei FSP auf einen Voranschlag geeinigt. Beschlossen werden soll das Zahlenwerk in der Gemeinderatssitzung am 23. Juli. Bis dahin wird die Stadt weiterhin über die sogenannte Zwölftelregelung verwaltet.

Langer Weg zum Budget

Die Budgeterstellung hatte sich bekanntlich seit Jahresbeginn immer wieder verzögert. Trotz eines positiven Rechnungsabschlusses für 2025 mit einem Überschuss von 22 Millionen Euro war es nicht gelungen, ein Budget zu beschließen. Die Verantwortung dafür wurde von den Parteien gern weitergegeben. Finanzreferentin Constance Mochar (SPÖ) verwies etwa häufig auf fehlende Umsetzungen des bereits beschlossenen Konsolidierungspakets und rechtliche Vorgaben der Gemeindeaufsicht. Gleichzeitig sorgten unterschiedliche Sparvorschläge – die SPÖ wollte etwa eine Halbierung der Klubförderung, während Bürgermeister Christian Scheider (FSP) auf Personaleinsparungen setzen wollte – und politische Streitigkeiten zwischen den Regierungsparteien für Stillstand. Erst Mitte Juni kündigten die Verantwortlichen nach neuen Verhandlungen Budgetanpassungen in Höhe von rund 8,5 Millionen Euro an und stellten einen Beschluss im Juli in Aussicht.

©StadtKommunikation / Wedenig Finanzstadträtin Constance Mochar ist erleichtert über den Budgetvoranschlag.

Klagenfurter Gesamtverschuldung bei 150 Millionen Euro

Nun weist der Budgetentwurf im laufenden Haushalt ein Plus von 8,7 Millionen Euro aus. Möglich wurde das unter anderem durch höhere Einnahmen aus den Ertragsanteilen sowie Einsparungen bei den laufenden Sachausgaben. Gleichzeitig bleibt die finanzielle Situation angespannt: Im Gesamthaushalt steht trotz des positiven operativen Ergebnisses ein Minus von rund 18,6 Millionen Euro, die Gesamtverschuldung der Stadt beläuft sich auf rund 150 Millionen Euro. Darin enthalten sind auch sogenannte innere Darlehen, die in den kommenden Jahren schrittweise zurückgeführt werden müssen.

Parteienförderung wird gekürzt

Nach Angaben der SPÖ sollen mit dem Voranschlag 2026 sämtliche laufenden Projekte sowie freiwillige Leistungen abgesichert werden. Weiters soll es keine Kürzungen bei Wirtschaftsförderung, Sport- und Kulturförderungen oder im Straßenbau geben. Gekürzt wird hingegen bei der Parteienförderung, hier will Klagenfurt 20 Prozent, also rund 110.000 Euro einsparen.

SPÖ will „Budget-Marathon“ beenden

Bei den Roten zeigt man sich stolz über den Budgetentwurf: „Der Voranschlag 2026 markiert einen klaren Kulturwandel im Rathaus. Jahrzehntelang war es üblich, Budgets nach oben zu maximieren. Nun liegt ein Voranschlag vor, der erstmals Kostenwahrheit abbildet und die tatsächlichen finanziellen Erfordernisse realistisch darstellt“, erklärt Vizebürgermeister Ronald Rabitsch. Auch Finanzrätin Mochar und Stadtrat Franz Petritz betonen, dass das Budget „Stabilität, Planungssicherheit und die Fortführung aller zentralen Leistungen“ ermögliche. Die SPÖ appelliert nun an die anderen Fraktionen, im Gemeinderat am 23. Juli den „Budget-Marathon“ zu beenden.

©Nicolas Zangerle Vizebürgermeister Ronald Rabitsch spricht von einem „Kulturwandel im Rathaus“.

Grüne wollen keine „Prestigeprojekte“

Weniger euphorisch zeigen sich die Grünen Klagenfurt. Stadtparteiobmann Stefan Samonig verweist darauf, dass der Gesamthaushalt weiterhin ein deutliches Defizit ausweist und befürchtet falsche Prioritäten bei Investitionen. Er erklärt: „Schon beim letzten Budget mussten Mieterinnen und Mieter bei Klagenfurt Wohnen draufzahlen, notwendige Sanierungen von Schulen und öffentlichen Gebäuden wurden aufgeschoben und bei der Daseinsvorsorge wurde gespart. Gleichzeitig war für ein Hallenbad um viele Millionen Euro Geld da.“ Die Grünen wollen den Budgetentwurf „genau prüfen“ und Samonig betont abschließend:

Entscheidend ist, ob die Menschen in Klagenfurt davon etwas haben. Sollte der Kurs derselbe bleiben – sparen bei den Menschen, investieren in Prestigeprojekte – wird es von den Grünen keine Zustimmung geben.“

©Grüne Kärnten Stefan Samonig von den Grünen will einen Kurswechsel.

FSP kündigt „kritische Analyse“ an

Die FSP wiederum kritisiert, dass sich die SPÖ bei der Präsentation des Budgetentwurfs als alleinige Verantwortliche darstelle. Bürgermeisterpartei und Bürgermeister hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass nun überhaupt ein beschlussreifer Entwurf vorliege. Obmann des Finanzausschusses und FSP-Klubobmann Michael Gussnig signalisiert zwar grundsätzliche Zustimmung zum Budgetvoranschlag, kündigt jedoch an, dass die konkreten Daten und Zahlen vor dem Budget-Gemeinderat noch „einer detaillierten und kritischen Analyse“ unterzogen werden würden.

©zVG FSP FSP-Klubobmann Michael Gussnig will den Budgetvoranschlag genau prüfen.

Bürgermeister Scheider ist stolz auf Einsparungen

Froh über den Budgetvoranschlag ist auch der Klagenfurter Bürgermeister Christian Scheider, der in einer Presseaussendung über seinen Einsparungsbeitrag resümiert. „Was den Stellenplan angeht, so wurden von meiner Seite alle Hausaufgaben gemacht. Der Stellenplan – akkordiert mit den Abteilungen – ist reduziert worden, wie noch nie zuvor. Allein im Personalbereich ist es mir gelungen, eine Einsparung von rund 4,8 Millionen Euro zu erzielen.“ Dies sei durch „unzählige Gesprächsrunden“ über die Zusammenlegung von Kompetenzen und das Wirtschaften mit weniger Personal erreicht worden. „Das hat sich im wahrsten Sinn des Wortes bezahlt gemacht“, so der Bürgermeister.

©StadtKommunikation/Glinik Bürgermeister Scheider freut sich ebenfalls über den Budgetvoranschlag 2026.

NEOS sehen keinen Anlass für Jubel

NEOS-Gemeinderat Janos Juvan sieht im präsentierten Budgetentwurf keinen Anlass für Jubel. Ob die Pinken dem Budget zustimmen werden, hänge vom Inhalt ab. „Wir prüfen, ob das ein echtes Sanierungs- und Zukunftsbudget ist oder nur ein Schnellschuss. Klagenfurt braucht einen klaren Konsolidierungskurs, Investitionen in Schulen, innovative Stadtentwicklung und mehr leistbaren Wohnraum. Wenn es am Ende nur darum geht, noch rasch irgendein Budget zusammenzuschustern, damit die Parteienförderung fließen kann, dann setzt diese Stadtregierung die falschen Prioritäten“, so Juvan.

©NEOS Kärnten NEOS-Gemeinderat Janos Juvan hofft auf richtige Prioritäten beim Budget.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 16:42 Uhr aktualisiert