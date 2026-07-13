Rätsel um neuen Store in der Klagenfurter Innenstadt gelöst

Das Rätsel um den "Benly Mart" ist gelöst: In der Klagenfurter Waaggasse eröffnet ein neuer Asia-Store, der mehr sein will als ein klassischer Supermarkt. Hinter dem Konzept steckt ein bekanntes Unternehmerpaar.

In den vergangenen Wochen wurde online und offline eifrig gerätselt, was wohl hinter dem neuen Geschäftslokal in der Klagenfurter Waaggasse steckt. Nun hat das Rätselraten ein Ende: Dort hat kürzlich der „Benly Mart“ Soft Opening gefeiert – ein asiatischer Convenience-Store, der sich bewusst von klassischen Asia-Shops abheben möchte. Die offizielle Eröffnung ist für Ende Juli geplant.

Bekannte Unternehmer stecken hinter „Benly Mart“

Hinter dem Konzept stehen die Unternehmer Junjie Zhan und seine Frau Yingying Wu, wie die Kleine Zeitung berichtet. Das aus China stammende Ehepaar lebt seit vielen Jahren in Österreich und ist in Klagenfurt nicht unbekannt. So waren die beiden unter anderem am Aufbau der „Noodlebar Avocado“, des „Yoko Running Sushi“ und der „Fusion Bar Sinos“ beteiligt. Außerdem betreiben sie das Hotel „Blumenstöckl“.

Asiatische Spezialitäten und Streetfood

Auf rund 100 Quadratmetern bietet der neue Store eine Auswahl an asiatischen Produkten, darunter Instant-Ramen, Gewürze, Saucen, Tofu, Tiefkühlwaren, Getränke und weitere Lebensmittel für den täglichen Bedarf. Gleichzeitig liegt ein Schwerpunkt auf frisch zubereitetem Streetfood wie Sushi, Poke Bowls, Rice Rolls oder Dumplings. Nach Angaben der Betreiber soll der „Benly Mart“ aber kein klassischer Supermarkt sein, sondern ein modernes Konzept nach dem Vorbild asiatischer Convenience-Stores bieten, also quasi „Asian Lifestyle to go“.