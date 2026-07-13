Pizzera & Jaus über Klagenfurt: „Wir haben uns total wohlgefühlt“

Mit dem Konzert von Pizzera & Jaus ist am Samstagabend das Open-Air-Festival in der Klagenfurter Ostbucht zu Ende gegangen. Insgesamt lockten die Veranstaltungen in den vergangenen Tagen mehr als 40.000 Besucher an den Wörthersee.

Nach dem Open-Air-Festival in der Klagenfurter Ostbucht ziehen nicht nur die Veranstalter eine positive Bilanz.

Nach dem Open-Air-Festival in der Klagenfurter Ostbucht ziehen nicht nur die Veranstalter eine positive Bilanz.

Gemeinsam mit Support-Act Ina Regen sorgten Paul Pizzera und Otto Jaus für den Abschluss des zehntägigen Open-Air-Festivals in der Klagenfurter Ostbucht. Mit Hits wie „Hooligans“, „Klesch koids Bier“, „Liebe zum Mitnehmen“ und „Jedermann“ begeisterte das Duo die Fans.

Semino Rossi, das „Krafttier“

Im Gespräch mit den Veranstaltern von ipImedia blickten die beiden auf ihren Auftritt zurück. „Für uns war die STARnacht ein Auslandssemester. Wir haben uns total wohlgefühlt“, sagte das Duo. Besonders die Begegnung mit Schlagerstar Semino Rossi sei für sie etwas Besonderes gewesen: „Das ist so ein herzensguter Mensch, so ein Krafttier, der dir volle Energie gibt.“

Mehr als 40.000 Besucher

Mit dem Konzert am Sonntag (11. Juli) endete auch das diesjährige Open-Air-Festival in der Ostbucht. Nach Angaben des Veranstalters besuchten mehr als 40.000 Menschen die verschiedenen Veranstaltungen. Zum Programm gehörten unter anderem die Konzerte von Andreas Gabalier, Mark Forster, Matakustix, die STARnacht am Wörthersee sowie der Auftritt von Pizzera & Jaus. Besonders großer Andrang herrschte bei der STARnacht: Diese lockte laut Veranstalter an zwei Abenden 14.000 Besucher in die Arena.

Termine für 2027 stehen schon fest

Nach dem Festival ist vor dem Festival. Für das nächste Jahr stehen bereits so einige Acts fest. ipImedia-Geschäftsführer Gerfried Zmölnig freut sich: „Die Klagenfurter Ostbucht-Open-Airs haben sich bereits weit über die Grenzen hinaus herumgesprochen. Wir sind sehr happy, dass bereits die ersten Anfragen internationaler Acts eintrudeln. Termine für 2027 sind bereits fixiert.“

Diese Termine für 2027 stehen schon fest: Kastelruther Spatzen: Die Legenden sind zurück: Freitag, 3. Juli 2027

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 13.07.2026 um 17:04 Uhr aktualisiert