„Er war ein Edelfan“: Klagenfurter Verein trauert um Urgestein

Nur wenige Tage nach dem Tod von Ehrenpräsident Friedrich Aufschlager muss der SV Donau Klagenfurt den nächsten schweren Verlust verkraften. Die Vereinsfamilie trauert um einen wahren "Edelfan".

Die Trauer beim SV Donau Klagenfurt reißt nicht ab. Nur wenige Tage nachdem der Traditionsverein von seinem Ehrenpräsidenten Friedrich Aufschlager Abschied nehmen musste, erreicht die Vereinsfamilie die nächste traurige Nachricht: „Edelfan“ Günter Warmuth ist am vergangenen Samstag (11. Juli) völlig überraschend im Alter von 66 Jahren verstorben.

„Plötzlich und viel zu früh“

Betroffen verabschiedete sich der SV Donau in den sozialen Medien von seinem langjährigen Wegbegleiter. „Plötzlich und viel zu früh ist Günter Warmuth am vergangenen Samstag verstorben“, teilt der Verein mit. Unter den Donau-Anhängern war er vor allem unter seinem Spitznamen „Wampe“ bekannt. Der Verein beschreibt ihn als lebensfrohen Menschen und „Edelfan durch und durch“, der über Jahrzehnte ein fester Bestandteil des Vereinslebens war.

Seine freundliche und lustige Art sorgten stets für breites Gelächter auf der VIP-Terrasse über der Donau-Kantine.“

Ein Leben lang SV Donau

Warmuths Geschichte beim SV Donau begann bereits 1974. Damals kam er als Schüler zum St. Ruprechter Sportverein – und blieb ihm ein Leben lang treu. Nach Angaben des Vereins war er maßgeblich am ersten Dressensponsoring für eine Nachwuchsmannschaft beteiligt. Außerdem brachte er seinen Onkel zum Verein, der später sogar Präsident des SV Donau wurde.

Den Meistertitel durfte er noch miterleben

Noch vor wenigen Wochen durfte Günter Warmuth gemeinsam mit seiner Vereinsfamilie einen besonderen Erfolg feiern: „Lieber Günter, der Verein wäre ohne dich nicht da, wo er jetzt ist. In Bleiburg feierten wir mit dir noch den Meistertitel, auf den du so STOLZ warst!“ Zum Abschied richtet der Verein noch einmal persönliche Worte an seinen langjährigen Weggefährten: „Wir werden dich nie vergessen und deinen Platz auf der VIP-Tribüne in Ehren halten. Pfiat di Gott, Günter!“

Trauerfeier am 18. Juli

Wer möchte, kann sich am 18. Juli ab 10 Uhr in der Zeremonienhalle in Klagenfurt-St. Peter persönlich von Günter Warmuth verabschieden. Die Trauerfeier für den Verstorbenen findet um 13 Uhr statt. Anschließend wird er auf dem dortigen Friedhof zur ewigen Ruhe gebettet.