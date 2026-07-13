KI-Lebensplaner und Co.: HTL-Schüler überzeugen mit innovativen Idee

Was passiert, wenn Jugendliche einfach machen dürfen? Beim Technicus Award in Klagenfurt entstanden 16 Projekte, die zeigen, wie kreativ und zukunftsorientiert Kärntens Nachwuchs denkt.

Beim Technicus Award 2026 an der HTL Mössingerstraße in Klagenfurt präsentierten Schülerinnen und Schüler insgesamt 16 Technik-Projekte, die sich mit alltäglichen und gesellschaftlichen Herausforderungen beschäftigen.

Über 7.000 Euro für tolle Projekte

it innovativen Projekten rund um Umwelt, Mobilität und künstliche Intelligenz haben Schülerinnen und Schüler ihr Können unter Beweis gestellt. Das Motto lautetet heuer „OPEN Mind – IdeaX“. Der Absolventenverband der HTL Mössingerstraße stellte insgesamt rund 5.800 Euro an Preisgeldern sowie rund 1.200 Euro zur Unterstützung bei der Projektumsetzung zur Verfügung. In der Jury saß auch heuer wieder Anexia-CEO Alexander Windbichler.

KI-gestützter Lebensplaner und Co.

Zu den Ideen zählten unter anderem ein KI-gestützter Lifeplanner, ein autonomes Trainingsgerät für Läufer, ein Nebelkollektor zur Wassergewinnung in Trockenregionen, eine Brille für blinde Menschen, die Hindernisse per Vibration meldet, sowie ein als Ente getarntes Beobachtungsboot zur Erforschung von Wasservögeln.