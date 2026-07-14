Familie bedroht: 18-Jähriger wurde monatelang erpresst

Über mehrere Monate hinweg soll ein Duo aus Klagenfurt einen 18-Jährigen erpresst haben. Die beiden drohten ihm und seiner Familie, forderten ihn mehrfach zu Geldübergaben und Überweisungen auf.

Ein 21-jähriger Mann und eine 20-jährige Frau stehen in Verdacht, einen 18-Jährigen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land (Kärnten) erpresst zu haben. „Die Tat soll sich im Zeitraum von Anfang April bis Mitte Juli 2026 ereignet haben“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Kärnten. Offenbar drohte das Zweier-Gespann damit, dem jungen Mann sowie dessen Familie zu schaden.

Geht um mehrere tausend Euro

Laut den Beamten kam es zu mehreren Geldübergaben im Stadtgebiet von Klagenfurt sowie zu Überweisungen auf die Bankkonten der beiden. „Dem Opfer entstand dadurch ein Schaden von mehreren tausend Euro.“ Die 20-Jährige wurde nach der Vernehmung auf freiem Fuß angezeigt. Der 21-jährige Klagenfurter wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 07:09 Uhr aktualisiert