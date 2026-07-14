Tür aufgebrochen, Wohnung durchwühlt: Polizei ermittelt nach Einbruch

Ein Mehrparteienhaus im Bezirk Klagenfurt-Land wurde zum Ziel von Einbrechern. Zwischen dem 10. und 13. Juli 2026 wurde eine Wohnungstür aufgebrochen. Die Beute bestand aus Schmuck, Spirituosen, Parfums und Kleidung.

Nach einem Einbruch in eine Wohnanlage im Bezirk Klagenfurt-Land haben die Beamten der Polizeiinspektion Pörtschach am Wörthersee die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Informationen zufolge dürften die bislang unbekannten Täter zwischen dem 10. und 13. Juli 2026 eine Wohnungstür gewaltsam geöffnet haben. Betroffen war ein Apartment im 1. Stock des Mehrparteienhauses.

Wohnung komplett durchwühlt

In weiterer Folge stellten die Kriminellen sämtliche Räumlichkeiten auf den Kopf. „Entwendet wurde unter anderem einen Schranktresor mit Schmuck, hochwertige Spirituosen sowie Schuhe, Kleidungsstücke, Handtaschen und Parfums“, heißt es vonseiten der Polizisten. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch unklar. Die Erhebungen laufen.