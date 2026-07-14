Fete Blanche erobert den Alten Platz in Klagenfurt

Von Kopf bis Fuß in Weiß: Zwischen dem 23. und dem 25. Juli 2026 steht am Alten Platz in Klagenfurt alles im Zeichen der Fête Blanche. Drei Tage lang wird die Innenstadt zur Partyzone.

Die Fête Blanche trifft erstmals auf den Alten Platz in Klagenfurt.

Die Fête Blanche trifft erstmals auf den Alten Platz in Klagenfurt.

Von 23. bis 25. Juli 2026 wird der Alte Platz in Klagenfurt zur Bühne für „Fête Blanche meets Alter Platz“. Die Veranstaltung ist Teil der von Klagenfurt Marketing organisierten „City Outlets“ und wird von Bar Italia sowie Teatro in the City umgesetzt. Unterstützt wird das Event vom Klavierhaus Langer und dem Hilfswerk Kärnten.

Feiern in Weiß

Als Veranstalter der Fête Blanche in der Fabrik stellt Dieter Kienberger die Marke für das Event am Alten Platz zur Verfügung. Das Programm umfasst am Donnerstag einen Familien- und DJ-Abend, am Freitag eine Pre-Fête Blanche mit anschließender Fortsetzung beim Haupt-Event in der Fabrik sowie am Samstag einen Tag mit Klaviermusik.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.07.2026 um 11:27 Uhr aktualisiert