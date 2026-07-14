Frontalkollision bei Nötsch: Sperre nach schwerem Unfall auf der B111

Bei einem schweren Überholunfall auf der B111 nahe Nötsch kollidierten am Dienstag zwei Autos frontal. Die Straße musste für die Aufräumarbeiten komplett gesperrt werden.

Am frühen Dienstagmorgen kam es auf der Gailtal Straße (B111) im Bereich von Nötsch zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 6 Uhr war ein 52-jähriger Autofahrer auf der Bundesstraße von Hermagor kommend in Richtung Villach unterwegs. Zur gleichen Zeit fuhr ihm ein 45-jähriger Pkw-Lenker entgegen, der zu einem Überholvorgang ansetzte.

Überholvorgang nicht rechtzeitig abgeschlossen

Das Manöver endete in einem folgenschweren Zusammenstoß, wie die Polizeibeamten berichteten: „Das Überholvorgang konnte jedoch nicht rechtzeitig abgeschlossen werden, wodurch es zu einer Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Fahrzeug des 52-Jährigen kam. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall schwer beschädigt und mussten abgeschleppt werden.“

Verkehr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt

Der Unfall zog erhebliche Verkehrsbehinderungen nach sich. Für die Dauer der notwendigen Bergungs- und Aufräumarbeiten musste die B111 im betroffenen Abschnitt bis etwa 7:45 Uhr für den gesamten Verkehr in beiden Fahrtrichtungen komplett gesperrt werden. Der 52-jährige Unfallbeteiligte erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen, er begab sich im Anschluss ins Landeskrankenhaus (LKH) Villach.