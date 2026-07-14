Zwischen Villach und Klagenfurt: Geisterfahrer hat Autobahn wieder verlassen

Nach Ende der erste Unwettereinsätze zwischen Villach und Klagenfurt folgte eine Meldung über einen Geisterfahrer auf der A2.

Auf der Südautobahn zwischen Villach und Klagenfurt gibt es wieder Entwarnung.

Auf der Südautobahn zwischen Villach und Klagenfurt gibt es wieder Entwarnung.

Die Einsatzkräfte im Raum zwischen Villach und Klagenfurt hatten kaum Zeit, nach den Unwettereinsätzen durchzuatmen, als bereits die nächste Alarmierung einging.

Geisterfahrer auf der Südautobahn

Auf der A2 Südautobahn wurde ein Geisterfahrer gemeldet, was kurzzeitig für eine gefährliche Situation auf dem Streckenabschnitt zwischen Klagenfurt und Villach sorgte. Mittlerweile kann jedoch Entwarnung gegeben werden: Der Falschfahrer hat die Südautobahn inzwischen wieder verlassen, sodass die Gefahr gebannt ist.