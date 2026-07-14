Erstmals seit 40 Jahren: Klagenfurterin fährt zur WM in die USA

Marlen Staudacher vom LAC Klagenfurt nimmt an der U20-WM in Eugene (USA) teil. Damit vertritt die Möllbrücknerin Österreich am 8. August historisch erstmals im 5.000-Meter-Bahngehen bei dieser WM.

Marlen Staudacher wird als eine von nur acht ausgewählten Athletinnen und Athleten des Österreichischen Leichtathletikverbandes an der U20-Weltmeisterschaft in Eugene (Oregon) in den USA teilnehmen.

5.000 Meter bahngehen

Die Nominierung der Sportlerin vom LAC Klagenfurt, die aus Möllbrücke stammt, stellt dabei ein historisches Ereignis für den Verband dar. Erstmals in seiner 40-jährigen Geschichte wird Österreich durch die Teilnahme der Kärntnerin im Bahngehen bei einer U20-WM vertreten sein. Ihren Wettkampf über die 5.000 Meter wird sie bereits am 8. August bestreiten.