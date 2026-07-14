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Bild auf 5min.at zeigt DAMENWAHL: Hodenlose Frechheiten
Die Klagenfurter Künstlerinnen Sonja Steger und Eva Brislinger bringen ihr Erfolgsformat „DAMENWAHL“ auf die Bühne.
Klagenfurt
14/07/2026
Damenwahl

Theatersommer Klagenfurt: Ein „Mulirett“ im Stadthaus

Das Künstlerinnen-Duo, Sonja Steger und Eva Brislinger, gastiert am 25. und 26. Juli im Rahmen des Theatersommers im Stadthaus.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(174 Wörter)
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Wie lässt sich ein dezidiert feministisches Bühnenprogramm gestalten, das gesellschaftliche Missstände präzise seziert, ohne dabei den moralischen Zeigefinger zu erheben? Die Antwort darauf liefern Sonja Steger und Eva Brislinger. Mit ihrem Format „DAMENWAHL: Hodenlose Frechheiten“ haben die beiden in Klagenfurt lebenden Künstlerinnen ein sogenanntes „Mulirett“ – eine Symbiose aus Musik, Literatur und Kabarett – geschaffen, das Rollenbilder auf unkonventionelle Weise hinterfragt.

Zwischen Beifallsstürmen und berührender Stille

Das Konzept des Abends setzt auf den bewussten Bruch mit klassischen Erwartungshaltungen. Auf der Bühne verschwimmen die Grenzen traditioneller Geschlechterklischees: Während Männer eine augenzwinkernde Einparkhilfe erhalten, erproben sich Frauen im klassischen Anmachspruch. Ein besonderes kabarettistisches Highlight bildet dabei der verhaltsbiologische Exkurs, der überraschende Parallelen zwischen Primaten und dem Klagenfurter Lindwurm zieht. Für die aktuelle Sommerproduktion verlässt das Ensemble die klassischen Theaterräume und zieht unter den freien Himmel. Das Gastspiel findet als Open-Air-Performance im geschichtsträchtigen Innenhof des Klagenfurter Stadthauses statt. Die Cellistin Alenka Piotrowicz und die Pianistin Ekaterina Rumyantseva begleiten musikalisch.

Alles auf einem Blick:

Wann? 25. & 26. Juli 2026, Beginn: 20.30 Uhr
Wo? Stadthaus Klagenfurt

Tickets gibt es hier.

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