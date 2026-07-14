Transfer-News: Junges Trio verstärkt Austria Klagenfurt

„Der SK Austria Klagenfurt setzt die Kaderplanung für die kommende Saison weiter fort und verstärkt sich mit drei Neuzugängen. Ab sofort laufen Jaka Kasnik, Aleks Ristić und Luka Verbič für die Violetten auf“, heißt es vom Regionalligisten. Denn: „Mit Jaka Kasnik erhält das Mittelfeld zusätzliche Stabilität. Der 24-jährige defensive Mittelfeldspieler wechselt aus Slowenien nach Klagenfurt und soll mit seiner Zweikampfstärke und Spielübersicht für mehr Balance im Zentrum sorgen.

U19-Nationalspieler

Der ebenfalls 24-jährige Luka Verbič verstärkt die Defensive. Der Innenverteidiger bringt trotz seines jungen Alters bereits Erfahrung aus dem slowenischen Profifußball mit und absolvierte zudem Einsätze für die slowenische U19 Nationalmannschaft. Komplettiert wird das Trio von Aleks Ristić. Der Offensivspieler lief bereits in den vergangenen Wochen beim SK Austria Klagenfurt auf Probe auf und konnte in mehreren Testspielen seine Qualitäten zeigen. Mit seiner Dynamik und Vielseitigkeit erweitert er die Möglichkeiten für das Trainerteam in der Offensive.

„Überzeugt, dass sie unserer Mannschaft weiterhelfen“

„Wir freuen uns, dass wir mit Jaka, Aleks und Luka drei Spieler für den SK Austria Klagenfurt gewinnen konnten, die sportlich und menschlich hervorragend zu unserem Weg passen. Sie bringen Qualität, Entwicklungspotenzial und den Ehrgeiz mit, gemeinsam mit uns erfolgreich zu sein. Wir sind überzeugt, dass sie unserer Mannschaft weiterhelfen werden“, sagt Austria Hauptgesellschafter Zeljko Karajica. Mit den drei Neuzugängen ist die Kaderplanung für die kommende Saison einen weiteren wichtigen Schritt vorangekommen. Nun gilt es, die Mannschaft weiter einzuspielen und den Fokus auf die bevorstehenden Pflichtspiele zu richten.