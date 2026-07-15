Real Madrid in Klagenfurt: Ticketverkauf startet um 12 Uhr

Am 1. August 2026 steigt im Wörthersee-Stadion in Klagenfurt ein internationales Fußball-Spektakel: Real Madrid trifft auf AC Florenz. Tickets sind ab heute, Mittwoch, um 12 Uhr erhältlich.

Am heutigen Mittwoch, um Punkt 12 Uhr mittags, startet der Ticketvorverkauf für ein hochkarätiges Fußball-Highlight im Klagenfurter Wörthersee-Stadion. Am 1. August 2026 um 18 Uhr trifft der spanische Rekordmeister Real Madrid in einer besonderen Vorbereitungspartie auf die AC Florenz.

Tickets könnten schnell vergriffen sein

Wer live dabei sein möchte, muss schnell sein: Bereits vor einigen Jahren war das Gastspiel der Spanier gegen den AC Mailand binnen kürzester Zeit restlos ausverkauft. Wegen der großen Strahlkraft beider Klubs wird auch für diese – von Onside Sports organisierte -Begegnung eine enorme Nachfrage erwartet. Karten sind auf der Plattform www.testspiele.at erhältlich.