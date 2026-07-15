Wörthersee-Südufer: Runder Tisch für lückenlosen Radweg

Seit 2019 flossen rund zwei Millionen Euro des Landes Kärnten in sechs Bauabschnitte zwischen Maiernigg und Reifnitz, um den Radweg an der Wörthersee-Süduferstraße zu optimieren. Doch die lückenlose Verbindung am Südufer stockt: Beengte Platzverhältnisse erschweren das Vorhaben. Um dieses Problem gemeinsam zu lösen, luden Straßenbaureferent Martin Gruber (ÖVP) und Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) zu einem Runden Tisch. Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinden Maria Wörth und Schiefling, den zuständigen Landesfachabteilungen sowie Akteuren aus Wirtschaft und Tourismus soll nun ein einheitlicher Plan erarbeitet werden. „Es geht darum, die verbleibenden Lücken zwischen Reifnitz und Auen bei Velden zu schließen, damit Radfahrerinnen und Radfahrer den See durchgängig und sicher mit dem Fahrrad erleben können“, so LHStv. Gruber.

©Büro LR Schuschnig / Taltavull Am Foto: Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig ©LPD Kärnten/Vouk Am Foto: Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber

Runder Tisch zum Wörthersee-Südufer-Radweg

„Im Schnitt fahren rund 1.000 Radfahrer pro Tag um den Wörthersee und diese Zahl steigt kontinuierlich an. Dafür braucht es sichere Verkehrslösungen, gerade für Familien“, stellt Schuschnig fest.

Weitere Vorgehensweise wird erörtert Bei den Abschnitten Reifnitz Ost und Reifnitz Mitte liegen derzeit ausgearbeitete Pläne des Landes sowie Vorschläge der Gemeinde dazu vor. Um eine abgestimmte Planungsgrundlage zu erarbeiten, sollen nun nochmals Gespräche zwischen Abteilung 9 und Gemeinde Reifnitz geführt werden.

Zum Abschnitt Dellach-Auen sollen in einer Machbarkeitsstudie Alternativstrecken geprüft werden, die den Radweg um ein neues landschaftliches Erlebnis aufwerten würden. Das Ergebnis wird bis Herbst erwartet. Erst danach kann auch die weitere Verbindung in Richtung Velden geplant werden.

Geprüft wird zusätzlich die Machbarkeit einer neuen Radverbindung von Reifnitz ins Keutschacher Seental. Auch dieser Bereich wird verstärkt von Radfahrern, insbesondere von Touristen, genutzt, weshalb es hier ebenfalls einen sicheren Lückenschluss braucht.

Weiters sollen entlang der gesamten Süduferstrecke Aussichts- und Ruheplätze für Radfahrer geschaffen werden.

Verbesserung der Radinfrastruktur

Für Peter Peschel, Geschäftsführer der Region Wörthersee-Rosental Tourismus GmbH, ist der Runde Tisch „ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung„. Ziel aller ist es, die Radinfrastruktur am Südufer für Einheimische und Gäste weiter zu verbessern.