Rund 200 Artikel gestohlen: Unbekannte brachen in Klagenfurter Geschäft ein

Unbekannte stahlen rund 200 Taschen und Koffer aus einem Geschäft in Klagenfurt. Es handelt sich um Beute im Wert von zehntausenden Euro.

In der Nacht auf Mittwoch ist es in Klagenfurt zu einem Einbruch in ein Fachgeschäft gekommen. Bisher unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu dem Laden und entwendeten eine Vielzahl an Artikeln.

Hoher Schaden

Nach aktuellen Erkenntnissen erbeuteten die Diebe rund 50 hochpreisige Handtaschen, etwa 160 Brieftaschen sowie vier Koffer. Der Gesamtwert der gestohlenen Waren beläuft sich auf einige Zehntausend Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 14:40 Uhr aktualisiert