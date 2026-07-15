Betrüger prellen Kärntner mit Anlage und falscher Gerichtshilfe um hohe Summe

Die Täuschung nahm ihren Anfang bereits im Herbst 2025, als ein bislang unbekannter Täter über soziale Medien Kontakt zu dem Kärntner aufnahm. Nachdem der Unbekannte eine Vertrauensbasis aufgebaut hatte, überredete er sein Opfer zu vermeintlich gewinnbringenden Investitionen im Internet.

Kontakt brach ab

In gutem Glauben tätigte der Mann daraufhin insgesamt 14 Überweisungen auf verschiedene Konten. Doch die versprochenen Gewinne blieben aus. „Als das Opfer dann eine Auszahlung verlangte, brach der Kontakt plötzlich ab“, schildert die Landespolizeidirektion Kärnten den weiteren Verlauf.

Weiterer Betrug folgte

Die Masche der Betrüger war damit jedoch noch nicht zu Ende. Ende Juni diesen Jahres kontaktierten unbekannte Täter den 64-Jährigen erneut. Diesmal gab sich ein Ansprechpartner als Rechtsanwalt aus und versicherte, dem Mann dabei zu helfen, wieder an sein angelegtes Geld zu gelangen. Hierfür forderte er vorab die Überweisung von Notarkosten, welche das Opfer ebenfalls leistete. Erst als der Mann im nächsten Schritt angewiesen wurde, zusätzliches Geld für angebliche Verfahrenskosten bei einem zypriotischen Gericht zu zahlen, wurde er misstrauisch. Er bemerkte den Betrug und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf einen Betrag im unteren sechsstelligen Euro-Bereich.