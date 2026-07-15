„Was war da los“: Darum „kreiste“ ein Militärflugzeug über Klagenfurt

Mehrere Klagenfurter meldeten am Dienstagabend ungewohnte Fluggeräusche über der Stadt. Grund dafür ist eine aktuelle Ausbildungsübung des Bundesheeres mit einer modernen Transportmaschine.

Am Dienstagabend meldeten sich mehrere Personen bei 5 Minuten, da über Klagenfurt Fluggeräusche wahrzunehmen waren. Ein Anwohner beschrieb die Situation: „Es hört sich so an als würde eine Maschine seit 20 Minuten über der Stadt kreisen.“

Fallschirmübungen

Allerdings kann Entwarnung gegeben werden: Verantwortlich für die Flüge sind laufende Übungen des Bundesheeres, die seit dem 13. Juli in Kärnten stattfinden. Dies bestätigte das Bundesheer am Mittwoch auf Anfrage der Redaktion. Schon am Montag wurde in einer Aussendung über das Vorhaben informiert: „Das Österreichische Bundesheer führt vom 13. bis zum 17. Juli eine Fallschirmspringer Aus- und Fortbildung für Freifallspringer in Klagenfurt durch. Dabei wird erstmals eine Embraer C-390 der portugisischen Luftstreitkräfte, dieser Flugzeugtyp ist als Nachfolger für die Hercules C-130 für Österreich vorgesehen, eingesetzt. Rund 40 Soldatinnen und Soldaten aus ganz Österreich nehmen an dieser Kaderaus- und Fortbildung teil, um die militärische Einsatztauglichkeit zu erhalten“, hieß es.

Hier, um in Zukunft zu bleiben

Die genutzte Embraer C-390 hebt vom Klagenfurter Flughafen ab, wo sie auch für die gesamte Dauer der Ausbildung stationiert ist. Darüber hinaus steht die Anschaffung von vier neuen Maschinen des Typs Embraer C-390 Millennium an, welche die ältere C-130-Hercules-Flotte der österreichischen Streitkräfte ersetzen sollen. Während das erste Flugpersonal des Bundesheeres bereits Schulungen in Brasilien absolviert, ist die Auslieferung der neuen Fluggeräte für den Zeitraum von 2028 bis 2030 geplant. Pro Stück liegen die Kosten bei etwa 130 bis 150 Millionen Euro.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 15:41 Uhr aktualisiert