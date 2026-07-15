NHL-Profis in Klagenfurt: Eishockey-Stars trainieren in der Heidi-Horten-Arena

In Klagenfurt trainieren derzeit NHL-Profis wie Marco Kasper mit internationalen Toptrainern. Fans und Scouts können die Einheiten der Eishockey-Stars in der Arena live mitverfolgen.

Unter der Leitung des kanadischen Star-Coaches Yannick Dubé verfeinern die Profis in der Heidi-Horten-Arena intensiv ihre Agilität, Schusstechnik und das Skating auf engstem Raum.

Unter der Leitung des kanadischen Star-Coaches Yannick Dubé verfeinern die Profis in der Heidi-Horten-Arena intensiv ihre Agilität, Schusstechnik und das Skating auf engstem Raum.

In Klagenfurt hat am Mittwoch ein hochkarätiges Eishockey-Trainingscamp begonnen, bei dem mehrere NHL-Profis und internationale Spitzenspieler ihre Fähigkeiten auf dem Eis verfeinern. Organisiert wurde die Fortsetzung des letztjährigen Camps von Manager Patrick Pilloni.

Intensives Programm

Unter der Leitung des kanadischen Star-Coaches Yannick Dubé absolvieren die insgesamt 18 Athleten aus der NHL, Deutschland, der Schweiz und Österreich ein intensives Programm von neun Stunden, aufgeteilt in fünf Eis- und vier Off-Ice-Einheiten. Zu den Teilnehmern gehören unter anderem der Klagenfurter Detroit-Red-Wings-Profi Marco Kasper sowie John-Jason Peterka, Philipp Sinn, Danjo Leonhardt und Maksymilian Szuber, wie der ORF berichtet.

Frei zugänglich

Weil die Bedingungen vor Ort bereits im Vorjahr überzeugten, ist das Teilnehmerfeld dieses Mal noch größer. Das weckt auch professionelles Interesse, wie Pilloni im Medienbericht erklärt: „Es haben sich auch einige Scouts angemeldet, die hier zuschauen kommen wollen und mit ihnen auch schon sprechen wollen.“ Für Eishockey-Fans sind die Einheiten in der Heidi-Horten-Arena frei zugänglich.