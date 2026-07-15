Vermisster Wiener (78) nach Unfall mit Fußgängerin in Kärntner Spital gebracht

Nach einem schweren Unfall in Pörtschach lag ein verletzter E-Bike-Fahrer im Spital. Eine Vermisstenanzeige klärte am Folgetag die Identität des Wieners.

Am Dienstagmittag ereignete sich im Ortsgebiet von Pörtschach am Wörthersee ein schwerer Verkehrsunfall. Eine 66-jährige Fußgängerin aus Wien war gerade dabei, die L73 zu überqueren, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einer Kollision mit einem E-Bike-Fahrer kam. Durch den Zusammenprall stürzte der Radfahrer und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.

Beide Personen wurden verletzt

Auch die Wienerin erlitt bei dem Unfall Verletzungen. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort transportierte der Rettungsdienst die Frau in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt. Der verunfallte Radfahrer musste aufgrund der Schwere seiner Verletzungen nach der notärztlichen Behandlung mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden.

E-Biker wurde vermisst

Da die Identität des Mannes zunächst unklar war, konnte dieser erst am Folgetag identifiziert werden. Nach dem Eingang einer Vermisstenanzeige stellte sich heraus, dass es sich bei dem E-Bike-Fahrer um einen 78-jährigen Mann handelt, der ebenfalls in Wien wohnhaft ist.