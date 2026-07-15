Schicksalsschlag: Kärntner ORF-Moderator trauert um seinen Vater

Es war ein hochemotionaler Moment für die österreichische Fußballseele: Ende Juni sicherte sich die Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft in den USA durch einen Treffer in allerletzter Sekunde den Einzug ins Sechzehntelfinale. Als Gruppenzweiter nach dem Spiel gegen Algerien feierte das Land ein kleines Sommermärchen. Doch nicht nur das Geschehen auf dem Rasen sorgte für Aufsehen. Ein Mann, der selbst gar nicht aktiv auf dem Platz stand, entwickelte sich in den darauffolgenden Tagen im Netz zum Phänomen: ORF-Kommentator Daniel Warmuth.

„Bist! du! deppat!“

Der aus Klagenfurt stammende Sportreporter begleitete die dramatischen letzten fünf Spielminuten mit so viel Leidenschaft, dass er rasch zum Internet-Hit avancierte. Besonders sein Ausruf nach einer spürbar langen Atempause nach dem 3:3 von Sasa Kalajdzic brannte sich ins Gedächtnis der Fans ein: „Bist! du! deppat!“ Die emotionalen Worte wecken Erinnerungen an das Jahr 1978, als Edi Finger mit seinem legendären „I werd narrisch!“ beim 3:2-Erfolg über Deutschland Kultstatus erreichte. Ob Warmuths Reaktion in der Zukunft denselben Stellenwert einnehmen wird, bleibt abzuwarten – fest steht jedenfalls, dass er sich damit bereits jetzt in die österreichische Fernsehgeschichte eingetragen hat.

Vater verstorben

Auf diesen unvergesslichen Karrierehöhepunkt folgte für den Journalisten nun jedoch ein schwerer persönlicher Schicksalsschlag: Vor wenigen Tagen verstarb sein Vater Günter völlig unerwartet. Gegenüber der „Kronen Zeitung“ äußerte sich der Kommentator tief bewegt über den schmerzhaften Verlust: „Er war mein größter Fan, das ist gerade sehr, sehr hart für mich. Ich würde sofort auf die Erfahrung aus Kansas City verzichten, wenn er dafür noch da wäre. Aufgrund des Trauerfalls ist Warmuth vorerst nicht auf den Bildschirmen und Kanälen des ORF aktiv. Die Familie konzentriert sich in dieser schweren Zeit auf den Abschied, wie der Reporter bestätigt: „Wir bereiten gerade das Begräbnis vor.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.07.2026 um 17:52 Uhr aktualisiert