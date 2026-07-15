Karten-Ansturm auf Real Madrid: 24.000 Tickets für Klagenfurt-Gastspiel verkauft

Die Vorfreude auf das Starensemble von Real Madrid im Wörthersee Stadion ist riesig. Innerhalb kürzester Zeit sicherten sich die Fans fast alle verfügbaren Tickets für das Fußball-Highlight.

Ein enormer Ansturm auf die Eintrittskarten prägt die Vorbereitungen für das bevorstehende Testspiel von Real Madrid im Klagenfurter Wörthersee Stadion. Bereits vier Stunden nach dem Verkaufsstart, der am Mittwoch um 12 Uhr erfolgte, waren bereits 24.000 Tickets vergriffen, wie die „Kronen Zeitung“ berichtet. Der spanische Spitzenklub selbst hat sich vorab ein Kontingent von 1.000 Eintrittskarten für eigene Zwecke reservieren lassen. Das große Interesse an den Madrilenen in Österreich ist jedoch nicht neu, denn bereits im vergangenen Jahr war das Testspiel gegen die WSG Tirol im Innsbrucker Tivoli-Stadion vollständig ausverkauft.

Kommt Star-Aufstellung?

Welche prominenten Akteure der spanischen Star-Auswahl in Kärnten auflaufen werden, steht aufgrund der Weltmeisterschaft derzeit noch nicht endgültig fest. Gute Chancen auf einen Einsatz in Klagenfurt haben jedoch jene Spieler, die das Turnier frühzeitig verlassen mussten und somit früher in den Urlaub verabschiedet wurden. Dazu gehören unter anderem der brasilianische Offensivspieler Vinicius Junior, dessen Nationalmannschaft vorzeitig ausschied.

Übernachtung in Velden geplant

Für den spanischen Spitzenklub markiert die Reise eine Rückkehr nach Kärnten, wo das Team bereits im Jahr 2021 unter der Leitung von Carlo Ancelotti ein torloses Unentschieden vor vollen Rängen gegen die AC Milan bestritt. Die Delegation von Real Madrid wird am Spieltag unmittelbar vor dem Anpfiff, der für 18 Uhr angesetzt ist, eintreffen. Nach der Partie ist eine Übernachtung in Velden geplant.