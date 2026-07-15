Weitere Neuzugänge: Große Namen für Austria Klagenfurt

Der Hintergrund ist prominenter denn je: „Der Name Kalajdzic ist Fußballfans in Österreich bestens bekannt. Erst vor wenigen Wochen sorgte ÖFB Teamstürmer Sasa Kalajdzic mit seinem entscheidenden Treffer in der Verlängerung des WM Achtelfinales für Schlagzeilen. Nun wechselt sein jüngerer Bruder Daniel an den Wörthersee und verstärkt gemeinsam mit Daniel Owusu die Offensive des SK Austria Klagenfurt.“

©Austria Klagenfurt

Wichtige Rolle in der Offensive

Durch Daniel Kalajdzic stößt ein Angreifer zur Austria, der den österreichischen Fußball bestens kennt. Der 25-jährige Mittelstürmer bringt die Erfahrung aus der 2. Liga sowie der Regionalliga mit. Mit seiner körperlichen Präsenz, seiner Kopfballstärke und seiner Abschlussqualität soll Daniel Kalajdzic künftig eine wichtige Rolle im Offensivspiel der Violetten einnehmen. „Ich freue mich riesig, Teil dieser Mannschaft und dieses Vereins zu sein. Jetzt gilt es, gemeinsam als Team erfolgreich zu sein und möglichst viele Siege einzufahren. Ich kann es kaum erwarten, endlich loszulegen und die Fans im Wörthersee Stadion kennenzulernen“, sagt Daniel Kalajdzic.

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Mann mit Profi-Erfahrung

Ebenfalls neu im Kader ist Daniel Owusu. Der 23-jährige Offensivspieler war bereits in den vergangenen Wochen als Probespieler in Klagenfurt und wusste dabei sowohl im Training als auch in mehreren Testspielen zu überzeugen. Der Ghanaer sammelte bereits Erfahrung im österreichischen Profifußball, unter anderem beim FC Liefering. Mit seiner Schnelligkeit, Dynamik und Vielseitigkeit erweitert er die Möglichkeiten im Offensivspiel der Violetten. „Daniel Kalajdzic und Daniel Owusu bringen unterschiedliche Qualitäten mit und ergänzen unseren Kader hervorragend. Beide haben in den Gesprächen sowie auf dem Platz genau den Eindruck hinterlassen, den wir uns erhofft haben. Wir freuen uns sehr, dass sie sich für unseren Weg entschieden haben und sind überzeugt, dass sie unsere Mannschaft verstärken werden“, sagt Austria Hauptgesellschafter Zeljko Karajica abschließend.