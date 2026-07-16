Das Comeback der Urologie

Es ist das Comeback einer Abteilung. Die von jahrelangen Krisen gezeichnete Urologie am Klinikum Klagenfurt ist unter ihrer neuen Führung auf dem besten Weg zu einem für alle Patienten wichtigen Comeback.

Maßgeblich an dieser Beruhigung der Situation beteiligt ist die neue Primarärztin, die Südtirolerin Orietta Dalpiaz (50). Die Medizinerin, die über ausgeprägte internationale Erfahrung verfügt, hat die Abteilung, übrigens die einzige Urologie in Kärnten, im Vorjahr übernommen. „Ich bin sehr froh und glücklich, dass ich hier in Klagenfurt bin. Es ist ja auch die drittgrößte urologische Abteilung in Österreich. Wir verfügen über 16 Ärzte insgesamt, versorgen im Jahr 20.000 ambulante Patienten, kommen auf etwa 5.000 Operationen im Jahr und betreuen 50 Betten“, so Dalpiaz zu 5 Minuten.

Expertin für neue Operationstechnik

Erst kürzlich wurde die Urologie von der deutschen Krebsgesellschaft ausgezeichnet und zwar für die Behandlung des Prostatakarzinoms. Dalpiaz, die auch Expertin für die neue Operationstechnik mit Hilfe des Da Vinci-Roboters ist, betont die Vorzüge dieser Innovation. „Minimalinvasiv können viele Eingriffe schonend und sehr präzise durchgeführt werden.“ Was ja auch nötig ist, denn immerhin erkranken pro Jahr über 500 Kärntner Männer an Prostatakrebs. Warum sie sich als Frau und Ärztin gerade auf die Urologie als Fachrichtung spezialisiert hat? „Es ist das schönste Fach. Man kann die Patienten von den ersten Symptomen bis zur Nachsorge verfolgen. Es betrifft auch eine ganze Palette von häufigen Krankheiten von der Inkontinenz bis zur Onkologie.“

©zVg. / KK Am Foto: Primaria Orietta Dalpiaz am Da Vinci-Roboter

Was die Herausforderungen betrifft …

„Wir bräuchten mehr junge Ärzte, die sich für die Urologie interessieren. Aber das Team hier ist ausgezeichnet, ich fühle mich sehr wohl.“ Es gebe überdies auch einen Paradigmenwechsel, so die Primaria. „Die Medizin wird weiblicher, aber das dauert halt.“ Eines ist jedenfalls klar: Die Urologie am Klinikum Klagenfurt hat ihre Krisenzeit hinter sich und befindet sich auf dem besten Weg.