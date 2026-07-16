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Bild auf 5min.at zeigt den After Work Markt in Klagenfurt.
Der After Work Markt in Klagenfurt fällt am Freitag ins Wasser.
Klagenfurt
16/07/2026
Ersatztermin

Wegen Gewitter-Warnung: Event in Klagenfurt fällt aus

Heftige Gewitter sollen am Freitagnachmittag über Kärnten hinweg ziehen. Lokal besteht sogar Unwettergefahr. Darum wird der geplante After Work Markt am Benediktinerplatz in Klagenfurt abgesagt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(102 Wörter)
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Laut den Meteorologen der Geosphere Austria zieht am Freitagnachmittag eine Kaltfront in Kärnten auf – und die hat es in sich. Heftige Gewitter werden erwartet. „Lokal besteht sogar Unwettergefahr“, betonen die Experten. Auch die Veranstalter des After Work Marktes nehmen das nicht auf die leichte Schulter. Vorsorglich wird das Event auf einen anderen Tag verschoben.

Ersatztermin

„Die Sicherheit unserer Besucherinnen und Besucher, der Gastronomiebetriebe sowie aller Mitwirkenden steht für uns an erster Stelle“, heißt es am Donnerstag in einer Pressemitteilung der Klagenfurt Marketing GmbH. Der Ersatztermin findet am Freitag, 31. Juli 2026, statt.

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