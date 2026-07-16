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Foto auf 5min.at zeigt einen ÖAMTC Hubschrauber
Zu einem Badeunfall kam es am Donnerstag im Wörthersee.
Wörthersee
16/07/2026
Donnerstagmittag

Einsatz am Wörthersee: Person drohte zu ertrinken

Eine Person drohte Donnerstagmittag im Wörthersee zu ertrinken. Die Einsatzkräfte rückten aus.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)
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Ein Badeunfall am Wörthersee rief am Donnerstag die Rettungskräfte auf den Plan. Um 11.43 Uhr wurde die Wasserrettung alarmiert, da sich offenbar eine ertrinkende Person im See befand. Die Einsatzkräfte bargen den Betroffenen daraufhin aus dem Wasser. Unmittelbar nach der Bergung erfolgte die Übergabe der verunfallten Person an die medizinische Besatzung des Rettungshubschraubers C11. Nähere Informationen folgen.

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