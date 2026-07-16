Einsatz am Wörthersee: Person drohte zu ertrinken

Ein Badeunfall am Wörthersee rief am Donnerstag die Rettungskräfte auf den Plan. Um 11.43 Uhr wurde die Wasserrettung alarmiert, da sich offenbar eine ertrinkende Person im See befand. Die Einsatzkräfte bargen den Betroffenen daraufhin aus dem Wasser. Unmittelbar nach der Bergung erfolgte die Übergabe der verunfallten Person an die medizinische Besatzung des Rettungshubschraubers C11. Nähere Informationen folgen.