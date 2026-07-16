Großinvestition: Eisner Auto Südring baut aus

Die Weichen für die automobile Zukunft in Klagenfurt sind gestellt. Das traditionsreiche Autohaus Eisner Auto investiert massiv in seinen Standort am Südring.

Nach bereits erfolgreich umgesetzten Großprojekten startet ab Spätsommer 2026 die nächste wegweisende Bauphase. Mit einem durchdachten architektonischen Konzept entsteht ein hochmodernes, ökologisch nachhaltiges Kompetenzzentrum. Insgesamt werden 11 Millionen Euro investiert.

Bereits finalisiert: High-Tech-Spenglerei

In der jüngsten Vergangenheit hat das Autohaus bereits wichtige Meilensteine realisiert, um den Standort noch mehr aufzuwerten. Die neue Lackier- und Spenglerei: Für knapp 6 Millionen Euro (inklusive Grundstück) wurde im hinteren Bereich eine hochmoderne Spenglerei nach neuestem Stand der Technik errichtet. Mit rund 20 zukunftssicheren Arbeitsplätzen, zwei großen Lackierkabinen und einer weitgehend automatisierten Lackieranlage.

Der weitere Fahrplan: Sanierung, Zubau und neue Marken

Nun geht das Großprojekt weiter. Der bestehende Schauraum wird aktuell bereits geräumt. Ab August erfolgt hier eine umfassende Sanierung für die Marken SEAT, Cupra und Suzuki. Elektrik, Beleuchtung und Fliesenböden werden erneuert. Direkt an das Bestandsgebäude angrenzend entsteht ein rund 600 m² großer Zubau. Die Bauarbeiten hierfür sollen Mitte September starten – der Baubescheid seitens der Stadt Klagenfurt wird kurzfristig erwartet. Das Projekt soll Ende Dezember fertiggestellt sein. In diesen neuen, modernen Schauraum ziehen die Stellantis-Marken Opel, Fiat, Abarth und Jeep ein. Der Zubau wird mit einer Galerieebene ausgestattet, auf der moderne Office-Arbeitsplätze für die Verwaltung entstehen.

Nachhaltigkeit im Fokus

Das neue Autohaus setzt auch ökologisch neue Maßstäbe. Um den Energiebedarf für die nötige Klimatisierung sowie die wachsende Zahl an E-Ladestationen auf dem Kundenparkplatz klimaneutral zu decken, wird auf dem Dach eine leistungsstarke Photovoltaikanlage installiert. Diese ergänzt die bereits bestehende Groß-PV-Anlage auf der Lackierspenglerei im hinteren Bereich des Areals. Im hinteren Bereich stehen künftig rund 50 Stellplätze für Werkstattkunden bereit, ergänzt durch weitere 30 Lagerplätze. Vor dem neuen Schauraum entsteht ein großzügiger Kundenparkplatz. Nahe der Waschanlage wird eine eigene Auslieferungszone für die feierliche Übergabe der Neufahrzeuge eingerichtet.

Fokus auf den Südring

Mit dem Ausbau konzentriert Eissing seine Markenvielfalt am verkehrsgünstigen Südring zu einem echten automobilen Kompetenzzentrum für Klagenfurt. Einzige Ausnahme: Die Marke Mazda und Leapmotor bleibt als feste Größe wie gewohnt am Standort in der St. Veiter Straße. Der Standort in der Pischeldorferstraße wird Ende des Jahres geschlossen und übersiedelt somit zum Südring.