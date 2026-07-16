Traurige Gewissheit: Vermisste Frau (79) leblos im Wörthersee gefunden

In Klagenfurt kam es zu einem tödlichen Badeunfall. Eine vermisste 79-jährige Schwimmerin aus Deutschland wurde am Donnerstagvormittag leblos im Wasser aufgefunden.

Im Klagenfurt ist es im Wörthersee zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Eine 79-jährige deutsche Staatsangehörige war am Mittwoch in den Abendstunden alleine zum Schwimmen in den See gegangen. Da die Seniorin am darauffolgenden Tag von einem Bekannten telefonisch nicht erreicht werden konnte, erstattete dieser eine Abgängigkeitsanzeige.

Regungslos im Wasser

Daraufhin wurden am Bootssteg Kleidung sowie persönliche Gegenstände der Frau aufgefunden. In der Folge wurde eine Suche mittels Boot eingeleitet, bei der auch die Wasserrettung im Einsatz stand – wir haben berichtet. Gegen 11:50 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte die 79-Jährige schließlich regungslos im Wasser. Ein verständigter Arzt konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Ein Fremdverschulden an dem Vorfall konnte nach Angaben der Polizei ausgeschlossen werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 18:27 Uhr aktualisiert