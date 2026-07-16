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Ein Bild auf 5min.at zeigt NEOS-Landessprecher Janos Juvan am Hauptplatz in Villach.
Janos Juvan: "Jeder, der gute Ideen hat, wie man die Stadt voranbringen kann, ist willkommen."
Klagenfurt
16/07/2026
Wahlvorbereitung

„Jeder, der gute Ideen hat…“: NEOS Klagenfurt öffnen Kandidatenliste

Die NEOS Klagenfurt haben die Bewerbungsphase für ihren offenen Vorwahlprozess im Vorfeld der kommenden Gemeinderatswahl eingeleitet.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(150 Wörter)
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Bis zum 6. August können sich alle interessierten Personen um einen Platz auf der Kandidatenliste bewerben, unabhängig von einer formellen Parteimitgliedschaft. Nach dem Ende der Bewerbungsfrist und einem Online-Dialog zur Vorstellung der Kandidaten folgt ein dreistufiges Auswahlverfahren. Zunächst stimmen registrierte Bürgerinnen und Bürger aus Klagenfurt ab, gefolgt von einer Bewertung durch das Landesteam und den Landesvorstand. Den Abschluss bildet das Votum der Klagenfurter Mitglieder bei der Landesmitgliederversammlung am 12. September, aus dessen Gesamtergebnis die endgültige Liste erstellt wird.

„Jeder, der gute Ideen hat, ist willkommen“

Janos Juvan, NEOS-Klubobmann im Klagenfurter Gemeinderat, betont: „Unsere Liste steht allen Klagenfurterinnen und Klagenfurtern offen. Jeder, der gute Ideen hat, wie man die Stadt voranbringen kann, ist willkommen!“ Zeitgleich startet die Partei eine Sommertour in Klagenfurt, um im direkten Austausch mit der Bevölkerung über Reformideen für die Stadt zu sprechen.

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