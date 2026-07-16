Bekannter Kärntner Mediziner im Alter von 64 Jahren verstorben

Der Klagenfurter Lungenfacharzt Bernhard Engler ist im Alter von 64 Jahren verstorben. Er war über viele Jahre im Klinikum sowie in einer eigenen Praxis aktiv.

Die medizinische Gemeinschaft sowie die Angehörigen nehmen Abschied von Bernhard Engler: Der Klagenfurter Lungenfacharzt, der 1961 zur Welt kam und sein Leben ganz in den Dienst der Medizin stellte, verstarb am 6. Juli im Alter von 64 Jahren an den Folgen einer schweren Krebserkrankung.

Berufliche Laufbahn

Seine berufliche Laufbahn führte ihn unter anderem von 1991 bis 2007 an das Klinikum Klagenfurt, ehe er laut einem Bericht der „Kleinen Zeitung“ gemeinsam mit seinem Kollegen Othmar Haas eine Praxis in der Innenstadt betrieb. Aufgrund seiner schweren Erkrankung sah sich der Mediziner allerdings im Mai gezwungen, seine Arbeit niederzulegen und die Ordination zu verlassen. Haas, der in Engler einen engen Wegbegleiter verliert, würdigte ihn im Bericht: „Bernhard Engler war ein sehr bescheidener und extrem verlässlicher Mensch.“

Verabschiedung in Klagenfurt

Die Beisetzung fand bereits statt. In der Traueranzeige richtete die Familie persönliche Worte an den Verstorbenen: „Wir haben uns von unserem lieben Bernti im engsten Familien- und Freundeskreis verabschiedet und ihn zu seiner letzten Ruhestätte am Friedhof St. Martin/Luegerstraße begleitet.“