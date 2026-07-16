Interview: Austria-Boss Karajica über Sponsoren, Fehler und den Wiederaufstieg

Eine klare Sache? Direkt im Wörthersee-Hotspot Velden traf 5 Minuten den Boss der Violetten, Zeljko Karajica zum Gespräch. Thema war die bevorstehende Saison in der Regionalliga, der Cup und das große Ziel: direkter Wiederaufstieg.

Interview mit dem Boss

Markus Krücken (5 Minuten): Zeljko Karajica, wir sind jetzt hier in Velden. Ist dieser sogenannte Zwangsabstieg trotz allem vielleicht eine große neue Chance, weil in der Region mit vielen heimischen Duellen, im Pokal das erste, ein neuer Zauber erweckt wird?



Zeljko Karajica: Das, was war, ist abgehakt. Wir müssen reisen. Wir müssen auswärts spielen. Deswegen, ganz ehrlich, wir sind hundertprozentig fokussiert auf dieses Spiel und werden versuchen, die neue Mannschaft, die wir zusammengestellt haben, im ersten Spiel so aufzustellen, dass wir hoffentlich in die zweite Runde kommen. Um dann die Chance zu haben, vielleicht in der nächsten Runde einen attraktiven Gegner zu Hause zu haben. Ein, zwei gute Spiele am Anfang, das kann Rückenwind geben. Und wir haben jetzt tatsächlich die sechs Wochen harte Vorbereitung hinter uns, bei teilweise 40 Grad draußen. Die steckt in den Knochen, die Jungs sind vorbereitet und voll fokussiert. Es geht Spiel für Spiel, aber das Ziel ist klar, das Große: Wir wollen zurück in die zweite Bundesliga!



©Austria Klagenfurt/Kuess

Es gab viele gute Nachrichten rund um die Austria Klagenfurt zuletzt. Was hat Sie in den letzten Wochen oder Monaten mental am Leben gehalten?



Also sportlich am Leben gehalten. Bei allem Respekt für die Wichtigkeit für Fußball, ist es doch das Leben. Ihr wisst ja, wovon wir reden. Bei Austria sind Fehler gemacht worden. Aber: Aufstehen. Aus den Fehlern lernen und versuchen, den nächsten Schritt zu machen.

Und genau das haben wir gemacht. Wir haben, glaube ich, ein hervorragendes Trainerteam. Wir haben im Hintergrund extrem hart gearbeitet. Das sieht man manchmal nicht, aber man merkt jetzt die Aufbruchstimmung rund um den Verein. Die negativen Schlagzeilen werden weniger und weniger. Es gibt positive Sachen zu berichten und jetzt müssen wir das tatsächlich sportlich auch bestätigen, dass das jetzt nicht nur ein bisschen Feuerwerk drumherum war. Sondern die Zukunft ist. Die Jungs sind, glaube ich, bereit und wir wollen das bestätigt bekommen.



Als Austria Klagenfurt ist man in der Liga wie Bayern München der Gejagte, oder?



Krajica: Ich glaube, der Coach hat es in der letzten Saison schon bewiesen, dass er es packen kann mit der jungen Truppe. Es ist harte Arbeit. Unser Trainer hat viel Erfahrung, er hat manches erlebt, als Spieler und Trainer. Wir wissen ziemlich genau, was uns erwartet. Ob in Velden oder bei Donau. Die Plätze sind klein, die Fans stehen quasi auf dem Platz. Das ist was ganz anderes als in der zweiten oder ersten Liga zu spielen. Du musst das annehmen.

Hier kommt jetzt keine Schönspielertruppe an, die versucht das Ding nach Hause zu fahren, sondern: die müssen das Gefühl haben, okay, hier steht eine Einheit auf dem Platz. Und die haben nur ein Ziel, das Ziel zu gewinnen. Und drei Punkte mitzunehmen auf der Reise in die zweite Liga. Und ich bin sicher, dass wir mit den Trainern die demütige Erfahrung haben, dass uns da wenig überraschen kann, dass wir auch mit der gefestigten Einstellung da reingehen und mit der nötigen Härte, dem nötigen Tempo, dem nötigen Spielgeschick.



Was ist mit dem Hauptsponsor?



Ich habe das damals schon gesagt, wie bei unseren anderen Partnern auch. Helmut Kaltenegger hat immer zu uns gestanden. In wirklich schwierigen Situationen. Helmut ist da, wir reden miteinander, wir planen das Ganze. Ich habe da einen Partner, wo wir uns verlassen können. Und mit dem wir gerade die neue Saison planen. Und insofern bin ich ihm dankbar.



©SK Austria Klagenfurt

Was wäre für Sie ein Erfolg in einem halben Jahr, wenn wir hier sitzen? Wo soll Austria Klagenfurt stehen?



Wenn ich diese Infrastruktur sehe, dann ist es natürlich, ich will gar nicht sagen, eine Sünde, dass wir nicht weiter oben spielen, aber es muss verdient werden einfach höherklassigen Sport und Fußball zu bieten. Und dafür werden wir alles geben. Und man kann das nicht erzwingen. Aber wir werden alles dafür tun, dass wir in den nächsten Jahren den Weg wieder in den wirklich allerhöchsten Profisport hinbekommen.



Ein Wort zum Gegner im Cup. Nötigt das auch ein bisschen Respekt ab, was Marcel Kuster mit Velden da veranstaltet ?



Die Arbeit, die hier gemacht wird, vom Erich Schramm im Rücken und Kusti – Ich kenne sie beide. Ja, sie machen einen sehr, sehr guten Job in der Vergangenheit. Kusti ist auch einer, den wir bei uns in Klagenfurt kennen. Der war ja auch bei unserem kleinen Promispielchen dabei. Also er weiß schon, wie man gegen den Ball tritt. Die machen einen super Job. Die haben nicht umsonst in der Regionalliga, auch letztes Jahr, sehr vernünftig abgeschnitten. Sie sind da zu Hause, wir müssen uns erst zurechtfinden. Die wissen, wie man auf ihrem Platz spielt. Insofern, das wird ein extrem enges Ding. Und ich glaube, wir werden da nicht eine Sekunde etwas unterschätzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 16.07.2026 um 22:38 Uhr aktualisiert