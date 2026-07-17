Feuerwehr-Großaufgebot: Auto stürzte in den Wörthersee

Ein Autofahrer (21) verlor am Donnerstagabend auf der L96 Wörthersee Südufer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW krachte durch einen Zaun und landete direkt im angrenzenden Wörthersee.

Veröffentlicht am 17. Juli 2026, 06:12 / ©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am späten Donnerstagabend in der Gemeinde Schiefling am See im Bezirk Klagenfurt-Land (Kärnten). Ein kroatischer Autofahrer verlor dort – vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam der Lenker von der Südufer Straße ab, durchbrach einen Zaun und landete im Wörthersee.

©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land Ein Autofahrer landete am Donnerstag im Wörthersee.

Aufgebot an Einsatzkräften am Wörthersee

Neben der Polizei und dem Roten Kreuz rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Schiefling, Augsdorf, Reifnitz, Töschling und Velden zum Einsatzort aus. Hinzu kamen Boote der Wasserrettungen Pritschitz und Velden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: „Der Lenker hatte sich bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien und ans Ufer retten können“, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Reifnitz am Wörthersee erlitt der Mann nur leichte Verletzungen. „Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ“, betonen die Polizisten außerdem.

©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land | Der Lenker erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen. ©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land | Das Unfallwrack wurde inzwischen aus dem Wörthersee geborgen … ©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land | … und auf einen gesicherten Abstellplatz verbracht.

Auto mit Feuerwehrkran aus dem See gehoben

Der betroffene Bereich des Wörthersees wurde von den Einsatzkräften vorsorglich auf einen möglichen Austritt von Betriebsmitteln kontrolliert. „Dabei konnten keine Verunreinigungen festgestellt werden“, versichern die Feuerwehrleute. Das Unfallwrack wurde anschließend aus dem Wörthersee geborgen und auf einem gesicherten Abstellplatz abgestellt. Während der Bergungsarbeiten musste die L96 Wörthersee Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden.