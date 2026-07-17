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/ ©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen grauen BMW im Wörthersee.
Die Einsatzkräfte wurden am späten Donnerstagabend nach Schiefling gerufen.
Schiefling am See
17/07/2026
In der Nacht

Feuerwehr-Großaufgebot: Auto stürzte in den Wörthersee

Ein Autofahrer (21) verlor am Donnerstagabend auf der L96 Wörthersee Südufer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der BMW krachte durch einen Zaun und landete direkt im angrenzenden Wörthersee.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
2 Minuten Lesezeit(256 Wörter)
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Zu einem nicht alltäglichen Einsatz kam es am späten Donnerstagabend in der Gemeinde Schiefling am See im Bezirk Klagenfurt-Land (Kärnten). Ein kroatischer Autofahrer verlor dort – vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit – die Kontrolle über seinen Wagen. In der Folge kam der Lenker von der Südufer Straße ab, durchbrach einen Zaun und landete im Wörthersee.

Ein Bild auf 5min.at zeigt einen grauen BMW im Wörthersee.
©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land
Ein Autofahrer landete am Donnerstag im Wörthersee.

Aufgebot an Einsatzkräften am Wörthersee

Neben der Polizei und dem Roten Kreuz rückten auch die Freiwilligen Feuerwehren Schiefling, Augsdorf, Reifnitz, Töschling und Velden zum Einsatzort aus. Hinzu kamen Boote der Wasserrettungen Pritschitz und Velden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden: „Der Lenker hatte sich bereits selbst aus dem Fahrzeug befreien und ans Ufer retten können“, heißt es vonseiten des Bezirksfeuerwehrkommandos Klagenfurt-Land. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung ins Krankenhaus gebracht. Laut den Beamten der Polizeiinspektion Reifnitz am Wörthersee erlitt der Mann nur leichte Verletzungen. „Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ“, betonen die Polizisten außerdem.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr sowie des Roten Kreuzes.
©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land |
Der Lenker erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.
Ein Bild auf 5min.at zeigt das BMW-Unfallwrack auf einer Straße.
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Das Unfallwrack wurde inzwischen aus dem Wörthersee geborgen …
Ein Bild auf 5min.at zeigt das BMW-Unfallwrack auf einer Straße.
©Standmann / FF Schiefling am See & Scherwitzl / BFKdo Klagenfurt-Land |
… und auf einen gesicherten Abstellplatz verbracht.

Auto mit Feuerwehrkran aus dem See gehoben

Der betroffene Bereich des Wörthersees wurde von den Einsatzkräften vorsorglich auf einen möglichen Austritt von Betriebsmitteln kontrolliert. „Dabei konnten keine Verunreinigungen festgestellt werden“, versichern die Feuerwehrleute. Das Unfallwrack wurde anschließend aus dem Wörthersee geborgen und auf einem gesicherten Abstellplatz abgestellt. Während der Bergungsarbeiten musste die L96 Wörthersee Straße für den gesamten Verkehr gesperrt werden.

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