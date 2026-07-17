Agrar-Gipfel in Kärnten: Österreichs Kammerchefs beraten

Vom 15. bis 17. Juli tagte die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Österreichs in Kärnten. Im Fokus standen die laufenden GAP-Verhandlungen sowie aktuelle Herausforderungen für die Land- und Forstwirtschaft.

Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) und Kärntens Landwirtschaftskammer-Präsident Siegfried Huber begrüßten im Klagenfurter Schloss Krastowitz hohen Besuch: Bundesminister Norbert Totschnig (ÖVP), Österreichs Landwirtschaftskammer-Chef Josef Moosbrugger sowie die Präsidenten aller Landes-Landwirtschaftskammern kamen dort für eine gemeinsame Konferenz zusammen.

Verhandlungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik

Wie Gruber betonte, sei die Gemeinsame Agrarpolitik das zentrale Instrument für die heimische Landwirtschaft. „Die zukünftige Ausgestaltung des EU-Agrarbudgets ist für unsere bäuerlichen Familienbetriebe von entscheidender Bedeutung. Wenn hier gekürzt wird, hat das Konsequenzen für die Versorgungssicherheit und die Pflege unserer Kulturlandschaft.“ Als langjähriger, ehemaliger Kammerrat der Kärntner Landwirtschaftskammer betonte Gruber zudem den Stellenwert einer durchsetzungsstarken Interessenvertretung für den ländlichen Raum.

„Nicht nur eine Sitzung“

„Die Präsidentenkonferenz ist nicht nur eine Sitzung. Sie ist der Ort, an dem sich die österreichische Land- und Forstwirtschaft austauscht und gemeinsame Positionen erarbeitet. Es braucht diesen regelmäßigen Schulterschluss aller neun Kammern, um mit einer Stimme für unsere Bäuerinnen und Bauern auftreten zu können. Ich freue mich besonders, dass heuer Kärnten dieser Ort des Austauschs sein darf“, so Gruber abschließend.