Mehr Power für E-Autos: Kelag eröffnet neue Schnellladestationen

Zwei neue Schnellladestationen für E-Autos wurden von der Kelag eröffnet. Diese befinden sich an der Südroute Richtung Loiblpass in der Gemeinde Maria Rain sowie in der Schleppekurve in Klagenfurt.

An den zwei neuen Standorten stehen E-Autofahrern ab sofort insgesamt zehn Schnellladepunkte mit jeweils bis zu 200 kW Leistung zur Verfügung. Sie befinden sich direkt an der B 91 Loiblpass Straße beim Gasthof Singer in der Nähe der Hollenburg sowie in der Klagenfurter Schleppekurve neben dem Lokal „Fallaloon“. Zur Eröffnung bietet die Kelag an beiden Standorten von 20. bis 26. Juli 2026 einen vergünstigten Aktionspreis von 39 Cent pro kWh inkl. USt. an.

©Kelag Die neue Anlage in Maria Rain umfasst vier überdachte DC-Schnellladepunkte.

Neue Ladeinfrastruktur in Maria Rain und Klagenfurt

Die beiden Standorte sind Teil des österreichweiten Kelag-Ladenetzes mit mittlerweile mehr als 500 Ladepunkten an über 170 Standorten. „Gerade auf stark frequentierten Verkehrsachsen und in urbanen Zentren zeigt sich, wie wichtig leistungsfähige und verlässlich nutzbare Ladeinfrastruktur ist. Unser Ziel ist es, das Laden unterwegs einfach und komfortabel in den Alltag zu integrieren“, erklärt Alexander Jordan, Leiter Vertrieb, Energielösungen & E-Mobilität bei der Kelag, abschließend.