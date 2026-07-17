Polka im Rathaus: Villacher Kirchtagslader zu Gast in Klagenfurt

Es ist gelebte Tradition: Die Villacher Kirchtagslader waren am Freitag zu Gast in der Landeshauptstadt, um die Klagenfurter zum achttägigen Brauchtumsfest einzuladen.

Der 81. Villacher Kirchtag lockt vom 26. Juli bis 2. August wieder über 450.000 Besucher an. Am Freitag machten die Kirchtagslader Station in Klagenfurt, um auf die Festwoche einzustimmen. Im Festsaal des Rathauses hießen Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Mitglieder des Klagenfurter Stadtsenates die Delegation aus Villach willkommen, darunter befand sich auch die Kirchtagsobfrau und Villacher Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Mit einer Tanzaufführung sorgte eine Kindervolkstanzgruppe für Stimmung, bevor offiziell zum bevorstehenden Kirchtag eingeladen wurde.