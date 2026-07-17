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Ein Bild auf 5min.at zeigt die Villacher Kirchtagslader mit Mitglieder des Klagenfurter Stadtsenates.
Der Villacher Kirchtag naht in großen Schritten.
Klagenfurt & Villach
17/07/2026
Brauchtum
#goodnews

Polka im Rathaus: Villacher Kirchtagslader zu Gast in Klagenfurt

Es ist gelebte Tradition: Die Villacher Kirchtagslader waren am Freitag zu Gast in der Landeshauptstadt, um die Klagenfurter zum achttägigen Brauchtumsfest einzuladen.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(85 Wörter)
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Der 81. Villacher Kirchtag lockt vom 26. Juli bis 2. August wieder über 450.000 Besucher an. Am Freitag machten die Kirchtagslader Station in Klagenfurt, um auf die Festwoche einzustimmen. Im Festsaal des Rathauses hießen Bürgermeister Christian Scheider (FSP) und Mitglieder des Klagenfurter Stadtsenates die Delegation aus Villach willkommen, darunter befand sich auch die Kirchtagsobfrau und Villacher Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Mit einer Tanzaufführung sorgte eine Kindervolkstanzgruppe für Stimmung, bevor offiziell zum bevorstehenden Kirchtag eingeladen wurde.

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