Treibstoffaustritt sorgte für Feuerwehreinsatz in Klagenfurt-Land

Gestern um 21:03 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz per Sirenenalarm zu einem technischen Einsatz auf die Niederdorfer Landesstraße gerufen.

Aufgrund eines Defekts an der Benzinleitung eines Fahrzeugs war kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Völkermarkter Straße Kraftstoff ausgetreten. Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Bereich ab und führten die notwendigen Säuberungsarbeiten durch. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde schließlich vom ÖAMTC abgeschleppt, wie die Einsatzkräfte berichten.