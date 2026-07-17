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/ ©FF Zell-Gurnitz
Das BIld auf www.5min.at zeigt einen Feuerwehreinsatz.
Die Feuerwehr wurde alarmiert.
Gurnitz
17/07/2026
Feuerwehreinsatz

Treibstoffaustritt sorgte für Feuerwehreinsatz in Klagenfurt-Land

Gestern um 21:03 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Zell-Gurnitz per Sirenenalarm zu einem technischen Einsatz auf die Niederdorfer Landesstraße gerufen.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(62 Wörter)
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Aufgrund eines Defekts an der Benzinleitung eines Fahrzeugs war kurz vor dem Kreuzungsbereich mit der Völkermarkter Straße Kraftstoff ausgetreten. Die Einsatzkräfte sperrten den betroffenen Bereich ab und führten die notwendigen Säuberungsarbeiten durch. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und wurde schließlich vom ÖAMTC abgeschleppt, wie die Einsatzkräfte berichten.

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