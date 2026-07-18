Saisonfinale: 89 Nachwuchstalente stürmen zu LAC-Vereinsmeisterschaften

Die Vereinsmeisterschaften und die anschließende Siegerehrung sind traditionell der Höhepunkt des LAC-Klagenfurt-Kindertrainings.

An zwei spannenden Wettkampftagen konnten die Kinder ihre im Training erworbenen Fähigkeiten voll zur Anwendung bringen. Die große Siegerehrung mit Pokalen, Urkunden und Geschenken bot am Ende den würdigen Abschluss für die jungen Sportler.

Zwei Wettkampftage für die Kids

Insgesamt 89 Kinder haben an den beiden Wettkampftagen teilgenommen. Dabei gaben die Nachwuchstalente alles und konnten ihre persönlichen Bestleistungen vielfach ordentlich verbessern.