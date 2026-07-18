/ ©KK/knauderfotografie
Saisonfinale: 89 Nachwuchstalente stürmen zu LAC-Vereinsmeisterschaften
Die Vereinsmeisterschaften und die anschließende Siegerehrung sind traditionell der Höhepunkt des LAC-Klagenfurt-Kindertrainings.
An zwei spannenden Wettkampftagen konnten die Kinder ihre im Training erworbenen Fähigkeiten voll zur Anwendung bringen. Die große Siegerehrung mit Pokalen, Urkunden und Geschenken bot am Ende den würdigen Abschluss für die jungen Sportler.
Zwei Wettkampftage für die Kids
Insgesamt 89 Kinder haben an den beiden Wettkampftagen teilgenommen. Dabei gaben die Nachwuchstalente alles und konnten ihre persönlichen Bestleistungen vielfach ordentlich verbessern.
Über den Titel „Vereinsmeister 2026“ dürfen sich freuen:
- Valentina Haas
- Jakob Prossegger
- Clara Zirngast
- Konstantin Kollmann
- Lara Sunitsch
- Jakob Kurzmann
- Kristina Steiner
- Felix Zirngast
- Julian Jaritz
- Julia Striednig
- Luca Sunitsch
- Maya Hadys
- Paul Rosenzopf
- Matteo Küffe
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