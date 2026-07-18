Tradition seit 1985: Kinder tanzten in Klagenfurt für den Frieden

Christian Scheider und Mitglieder des Klagenfurter Stadtsenates begrüßten im Rahmen des Kinder-Tanz- und Friedens-Festivals die internationalen Tänzerinnen und Tänzer am Alten Platz.

Christian Scheider und Mitglieder des Klagenfurter Stadtsenates begrüßten im Rahmen des Kinder-Tanz- und Friedens-Festivals die internationalen Tänzerinnen und Tänzer am Alten Platz.

Das Kinder-Tanz- und Friedens-Festival gibt es seit 1985 in der Landeshauptstadt. So kommen jedes Jahr im Juli Kindervolkstanzgruppen aus aller Welt nach Klagenfurt, teilt die Stadt in einer Aussendung mit. Das Festival steht ganz im Sinne des Mottos: „Kinder bauen Brücken von Mensch zu Mensch, von Land zu Land.“

Vorurteile beiseite legen und aufeinander zugehen

Durch das jährliche Treffen in Klagenfurt werden nicht nur Kontakte gepflegt, sondern auch das Verständnis für Toleranz und Gemeinschaft gefördert, heißt es weiter. Die Tänzer lernen dadurch von Klein auf, Vorurteile beiseite zu legen und aufeinander zuzugehen. Im Zuge des Kinder-Tanz- und Friedens-Festivals verlieh Bürgermeister Christian Scheider der Leiterin der ungarischen Kinderfolkloregruppe Bibrics Táncegyüttes, Frau Petra Racs, die Dank- und Anerkennungsurkunde in Vertretung für Herrn Istvan Becs. Er gilt seit Jahrzehnten als Verbindungsperson zwischen den Partnerstädten Klagenfurt und Zalaegerszeg.

„Kultureller Höhepunkt unserer Stadt“

„Das internationale Kinder-Tanz-Festival zählt mitunter zu den kulturellen Höhepunkten unserer Stadt, das jedes Jahr viele Besucherinnen und Besucher anzieht. Es ist schön, mitanzusehen, wie hier Leidenschaft und gemeinsames Miteinander gelebt sowie internationale Freundschaften geknüpft werden. Besonders in Zeiten wie diesen wird uns dadurch die Wichtigkeit dieser Werte bewusst. Ich heiße alle teilnehmenden Tanzgruppen herzlich bei uns willkommen!“, so Bürgermeister Christian Scheider.

©StadtKommunikation / Buchner Im Rahmen des Kinder-Tanz- und Friedens-Festivals wurde die Dank- und Anerkennungsurkunde von Bürgermeister Christian Scheider verliehen.

Aufführung nationaler Tänze

Bei der Vorführung präsentierten Gruppen aus Österreich, Ungarn, Bosnien, Albanien, Kurdistan, der Ukraine und dem Kosovo ihre nationalen Tänze. Die Kindertanzgruppen sangen, tanzten und musizierten gemeinsam für den Frieden. Auch die Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt präsentierte ihr Können. Diese wurde bereits im Jahr 1989 gegründet und zählt mitunter zu den Kulturträgern der Landeshauptstadt. Im Laufe der Jahre zeigte die Kindervolkstanzgruppe Klagenfurt immer wieder karitatives Engagement, um in Not geratene Kinder und Familien zu unterstützen.