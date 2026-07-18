Klagenfurt: 78 geförderte Mietwohnungen an Bewohner übergeben

Wohnbaureferentin LHStv.in Gaby Schaunig überreichte gemeinsam mit Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider und dem kaufmännischen Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten Harald Repar die Schlüssel. „Mit hi Harbach verwirklichen wir eines der innovativsten und zukunftsweisendsten Wohnbauprojekte Kärntens“, betonte Schaunig, und weiter: „Dieses Wohnquartier hat längst Vorzeigecharakter weit über die Grenzen unseres Bundeslandes hinaus, weil hier sichtbar wird, wie moderne Wohnbaupolitik funktioniert: leistbar, nachhaltig und sozial. Wohnen bedeutet weit mehr als ein Dach über dem Kopf – Wohnen bedeutet Sicherheit, Teilhabe und Lebensqualität. Genau dafür steht hi Harbach.“

Gesamtbaukosten: 17,6 Millionen Euro

Das Stadtquartier hi Harbach geht auf einen Grunderwerb des Landes im Jahr 2014 und einen kärntenweiten Bebauungswettbewerb zurück, heißt es in einer Aussendung. In insgesamt sieben Baustufen entsteht eines der größten Stadtentwicklungsprojekte Kärntens. Die nun abgeschlossene zweite Baustufe umfasst zwei Wohnhäuser mit 78 geförderten Mietwohnungen, Starterwohnungen sowie einen Gemeinschaftsraum der Diakonie de La Tour. Die Gesamtbaukosten betragen rund 17,6 Millionen Euro.

Quartier wird ergänzt durch …

Ergänzt wird das Quartier durch ein Inklusionscafé, Wohnformen für Menschen mit Behinderung, eine Tagesstätte, ein umfassendes Mobilitätskonzept mit E-Carsharing, E-Ladestationen, Leihfahrrädern und großzügigen Grün- und Begegnungsflächen. Die Gebäude erfüllen den klimaaktiv-Standard Silber und setzen auf energieeffiziente Bauweise. Insgesamt werden im Quartier rund 850 Wohneinheiten entstehen.

„Nach und nach zur Smart City zu werden“

Bürgermeister Christian Scheider unterstrich die Bedeutung des Projekts für Klagenfurt: „Unsere Landeshauptstadt ist auf dem besten Wege nach und nach zur Smart City zu werden. Mit der Fertigstellung der zweiten Baustufe von hi Harbach sind wir dem Ziel wieder ein Stück näher. Dieses innovative Stadtentwicklungsprojekt verbindet hochwertige Lebensqualität mit wirtschaftlicher Dynamik und nachhaltiger Mobilität. Es schafft neue Begegnungsräume und setzt Maßstäbe für eine transparente, bürgernahe Stadtplanung. hi Harbach ist nicht nur ein Bauprojekt, sondern eine Verpflichtung, Klagenfurt lebenswerter zu gestalten.“

©Büro LHStv. Schaunig | Bei der Schlüsselübergabe: Harald Repar, kaufmännischen Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten, LHStv.in Gaby Schaunig, Patrick Jonke, Wohnungsreferent der Stadt Klagenfurt, ©Büro LHStv. Schaunig | Bei der Schlüsselübergabe: Patrick Jonke, Wohnungsreferent der Stadt Klagenfurt, LHStv. Gaby Schaunig, Astrid Körner, Vorstandsvorsitzende Diakonie de La Tour, Harald Repar, Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten , Wolfgang Ruschitzka, Technischer Geschäftsführer Landeswohnbau Kärnten (c) Büro LHStv.in Schaunig

„Setzen erfolgreiche Entwicklung konsequent fort“

„Mit der Fertigstellung der zweiten Baustufe setzen wir die erfolgreiche Entwicklung von hi Harbach konsequent fort. Nach den bereits übergebenen Wohnungen der ersten Baustufe stehen nun weitere 78 moderne Mietwohnungen zur Verfügung. Das Projekt verbindet leistbares Wohnen mit nachhaltiger Mobilität, hoher Energieeffizienz und einer zukunftsorientierten Quartiersentwicklung“, sagte Harald Repar, kaufmännischer Geschäftsführer der Landeswohnbau Kärnten. Mit den heute übergebenen Wohnungen sind nunmehr insgesamt 258 Wohnungen in hi Harbach fertig gestellt. Weitere 175 Wohnungen befinden sich aktuell in Bau und werden voraussichtlich Ende dieses Jahrs bzw. Anfang 2027 übergeben. Die Gesamtbaukosten für diese insgesamt 433 Wohnungen betragen rund 90,5 Millionen Euro. Weitere zumindest 400 Wohnungen befinden sich derzeit in Planung.