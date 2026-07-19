140 Jahre: Feuerwehr St. Georgen am Sandhof feiert besonderes Jubiläum

Am Samstag wurde im Stadtteil St. Georgen am Sandhof groß gefeiert: Die Freiwillige Feuerwehr wurde 140 Jahre alt. Bürgermeister und weitere Vertreter der Klagenfurter Stadtregierung gratulierten herzlich.

Zum jährlichen Feuerwehrfest lud die FF St. Georgen am gestrigen Samstag ein. Das Fest stand unter einem ganz besonderen Jubiläum: Die Florianis feierten ihr 140-jähriges Bestehen. Zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Kirche sowie Abordnungen anderer Feuerwehren, der Berufsfeuerwehr Klagenfurt sowie der Hauptwache waren gekommen, um mit den Mitgliedern zu feiern, heißt es vonseiten der StadtKommunikation Klagenfurt in einer Aussendung.

„140 Jahre Mut, Zusammenhalt und Einsatz für die Gesellschaft“

„140 Jahre Freiwillige Feuerwehr St. Georgen am Sandhof – das bedeutet 140 Jahre Mut, Zusammenhalt und Einsatz für die Gesellschaft. Unsere Feuerwehrleute stehen Tag für Tag bereit. Dieses Jubiläum zeigt eindrucksvoll, wie stark das Ehrenamt in Klagenfurt ist. Ich danke allen Mitgliedern – früheren wie heutigen – für ihren unverzichtbaren Beitrag für unsere Stadt“, so Feuerwehrreferent Bürgermeister Christian Scheider.

Rüsthaus ist denkmalgeschützt

Musikalisch unterstützt wurde die Feier von der Singgemeinschaft St. Georgen. Rund 70 Kameraden umfasst die 1886 gegründete Wache. Das Besondere: Das historische Rüsthaus aus dem Jahr 1898 ist noch immer erhalten, ist mittlerweile denkmalgeschützt und gilt als ein typisches Merkmal für den Stadtteil.