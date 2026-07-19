Auto gerät auf die Gegenfahrbahn: Motorradfahrerin schwer verletzt

Ein 23-jähriger Autofahrer geriet am Sonntagnachmittag bei Moosburg auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sein Wagen frontal gegen ein Motorrad. Die 29-jährige Lenkerin wurde schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag auf der Tuderschitzer Landesstraße in Moosburg ereignet. Ein Auto und ein Motorrad kollidierten frontal. Die 29-jährige Motorradfahrerin erlitt schwere Verletzungen.

Auto geriet auf Gegenfahrbahn

Der Unfall ereignete sich heute gegen 15.09 Uhr auf der L74. Ein 23-jähriger Mann war mit seinem Auto von Moosburg in Richtung Krumpendorf unterwegs. Zur selben Zeit kam ihm eine 29-jährige Motorradfahrerin entgegen. Auf Höhe des Straßenkilometers 4,6 geriet der Auto-Lenker aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen das Motorrad.

Frau in angrenzenden Acker geschleudert

Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde die Motorradfahrerin in einen angrenzenden Acker geschleudert. Nach der Erstversorgung flog sie der Rettungshubschrauber C11 mit schweren Verletzungen in das Klinikum Klagenfurt. Der 23-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Ein Alkovortest verlief laut Polizei negativ. Für die Unfallaufnahme musste die L74 bis 16.15 Uhr gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Moosburg ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.